纳扎尔巴耶夫总统回顾2014年经济社会发展工作

哈通社阿斯塔纳12月22日电，昨日，纳扎尔巴耶夫总统接受国内主流媒体记者集体采访，就我国经济社会发展方面的问题回答了记者的提问，摘要如下：

哈巴尔电视台记者：您提出的"光明大道"新经济政策的国情咨文打消了人民心中的很多忧虑，如此重要的经济政策其历史意义体现在何处？投资基础设施建设的效益怎样体现？对我国经济的作用表现在那些方面？

纳扎尔巴耶夫总统：具有强大经济实力和凝聚力的国家才能在危机时刻把握先机、赢得主动。民众希望当政者时刻倾听人民的呼声，解决人民的困难。为政之要民生为本，只有始终将民众利益放在第一位，我们才能从中汲取前进的动力。

领导者要有远见，时刻牢记自己肩负的历史性任务。我今年提前发表了国情咨文，当时谁都没有料到一个月后俄罗斯会发生什么。纵观国际经济政治形势，我预感到这一天将很快到来，因此我们所做的一切，都是为了应对今天所发生的一切。

如果当年没有建立国家基金，今天我们面临的困难会更多。道路是基础设施建设的重点，辽阔的哈萨克大地，没有现代化的道路来连接是难以想象的。投资商不会主动投资道路建设，因为成本高、投资回报周期长。因此，只有经济实力雄厚的国家才会投资道路建设。

国内现有铁路大都是南北走向，远未形成完整铁路网。我们铺设了库斯塔奈至阿克托别300多公里的铁路，因为此前从库斯塔奈到阿克托别需要三次进出俄罗斯境内，乘客多次接受海关边检部门检查，造成诸多不便，因此，我们铺设了新铁路，沿线也有了许多新居民点，焕发出了新的生机。

此前我国没有连接杰特赛至齐姆肯特市的公路，需途经乌兹别克斯坦，为解决这一问题，我们在沙热达拉水库大坝上修建了公路。此外还修建了阔科萨热艾水库，大大减少了克孜勒奥尔达州洪涝灾害问题，修建了总长度达1500公里的霍尔果斯-杰特根、阿尔卡雷克-杰兹卡兹甘-拜钮铁路，初步形成了连接国内所有地区的铁路网。

道路网络建设是国家经济发展的命脉，将会成为应对危机的有效途径。新经济计划不仅涵盖铁路与公路网，还包括国家电网建设以及公共事业。我们在2007至2009年的金融危机期间所采取的措施得到了全球的认可与好评。在制定这次新经济计划政策时，我们借鉴了过去的好经验，对不足指出进行了补充完善。光明大道新经济计划可称之为是功在当代，利在千秋的大业。15年来，我们积累了一笔可观的国家基金储备，在困境时不用来造福于民，更待何时？因此大家要凝聚力量，团结一心，共同完成这一历史使命。

第七频道电视台记者：明年我国将举行哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年庆祝活动，对该机构尽管也有一些质疑的声音，但其重要性毋庸置疑。但您已多次强调民族团结和睦，在这次的国情咨文中也进行了阐述，也这是否有必要？

纳扎尔巴耶夫总统：哈萨克斯坦在短短的23年里取得令世人瞩目的成绩，全国各族人民万众一心、众志成城，取得国民经济增长16倍，国民收入增长17倍的成绩。毫无疑义，这些成绩都是在和平和谐的环境中取得的，如果政局动荡，是不可能实现的。

独立之初，百废待兴，没有现成的路可走。大家都有很多忧虑，不知道本民族的语言、宗教何去何从，作为一个刚刚独立的多民族国家，我产生了设立民族和睦大会的构想，并将它作为总统议事机构，使之成为各民族表达意愿的平台。我本人担任大会主席，宪法中也明确了大会的地位，9名议会议员从该大会中产生。

这也可称之为民族和睦大会在议会中的席位，在法律制定过程中，要充分保障所有公民的权利，现在民族和睦大会已成为代表哈萨克斯坦所有民族利益的重要机构。通过该大会，我们可以了解各民族的想法和意愿，因此我将该大会作为承担维护国家稳定职能的一个重要部门来理解。

KTK电视台记者：哈萨克斯坦一直实行的多元化外交政策有何特殊之处？

纳扎尔巴耶夫总统：我并不觉得我国的多元化外交政策有什么特殊之处，几乎所有国家都在奉行多元化的外交政策。在独立、自主的前提下，国家奉行多元化外交政策，也就意味着该国可同任何国家开展互惠互利的自由贸易往来。通过实行多元化外交政策，哈萨克斯坦打造了一个和谐的外交环境。我们与任何国家不存在分歧和冲突，哈萨克斯坦愿在平等互利的原则基础上，同世界各国积极开展交流，携手同进，共同发展。

"31频道"电视台记者：当今令人担忧的一个问题就是恐怖主义，并且"伊斯兰恐怖主义"这个提法已成为一种趋势。您怎样看待这种观点？

纳扎尔巴耶夫总统：在阿拉伯语中"伊斯兰"一词意为和平，将伊斯兰称为恐怖主义完全是谬论。例如，就拿目前的"伊斯兰国"（IS）来说，成员里有法国人和英国人，据说法国人超过300人，其成员还包括来自中亚和土耳其等国家，恐怖主义并无宗教与民族之分，他们仅仅是为了达到某种利益聚到一起，很多人只是为了金钱。"

我本人不支持将伊斯兰教与恐怖主义划等号，我们需要理解伊斯兰教的真谛，正确传播伊斯兰教教义，现在去清真寺参加礼拜的人很多，《古兰经》很确切的提到，滥杀一个无辜的人，如同谋害全人类。恐怖主义和伊斯兰教义背道而驰，恐怖主义是全人类共同的敌人，青少年要远离恐怖主义。恐怖主义分子以金钱为诱惑，以蒙骗的手段将低收入人员及其家人诱骗入伙，想离开时已无法退出。因此，我郑重告诫同胞们，尤其是年轻人，你们要远离那些毫无价值毫无未来可言的罪恶行为。

哈萨克斯坦国家电视台记者：您在乌勒套的讲话，引发国人的深思，在您看来，在唤醒民族优秀品质方面值得提醒的是什么？

纳扎尔巴耶夫总统：维护主权独立，得到国际的社会的普遍尊重，需要强有力的经济基础和国防能力，以及具有渊博知识和强壮体魄的国民，这一切只能通过辛勤的劳动来获得。

只有通过劳动才能造福家庭，造福国家，生产需要通过辛勤的劳动来维持，知识需要通过劳动来获得。劳动使人类实现梦想，推动社会进步。国家通过辛勤的劳动维护主权，人民通过辛勤劳动维持独立感，因此，在教育年青人以劳动为本方面我从不感到厌倦。

"阿斯塔纳"电视台记者：在国家人口政策的指引下，我国的人口数量逐年增长。数据表明，今年全国新入学儿童人数增加到了7万。以这样的速度，每年将要兴建几十所学校。国家财政能否承担呢？

纳扎尔巴耶夫总统：我国年均增长26.5万人口，相当于乌拉尔市总人口，这是非常可观的。回想一下，苏联解体后的1991年至1995年间，共有350万人移民国外，使国家人口在短短几年内降至1400万以下，这是有情可原的，因为当时国家困难重重，甚至可以说步履维艰，在这种情况下，我们不可能拦住任何人，一部分人移民俄罗斯，日耳曼人去了德国，有人移民希腊、以色列。随着国内情况改善，目前人口已达到1700多万，恢复到了当初的人口数量。其中，归国侨胞数量超过了100万人，他们在祖国的怀抱里繁衍生息，为国家人口增长作出了贡献。当今国民生活水平有了很大提高，我们为后代创造了良好的生活环境，当然了，这值得可喜可贺。

今年我国有7万名儿童首次跨入学校大门。在这10多年间我们建成700所学校和600多所医院，这是历史上从未有过的，目前一些地方还存在三班次轮流上课的学校，还有教学设施陈旧的学校。哈萨克有"多产一只羊羔，自会多长一棵草"的古话，每个幼儿降临人世，会一并带来属于自己的福分，我们的经济、综合国力会不断增长，我们会随着人口的增长建设一批批新的学校和幼儿园。

第一频道记者：阿拉木图已提出申办2020年冬季奥运会，请问总统先生，阿拉木图为何需要冬季奥运会，对整个哈萨克斯坦的未来有何影响？

纳扎尔巴耶夫总统：申办奥运会可提高阿拉木图与哈萨克斯坦的知名度，很多人认为承办奥运会会造成巨大损失，对此我考虑了很多，也征求了很多人意见，但是有几点我们需要重视，首先，阿拉木图具有优越的自然条件，有着世界水平的跳台滑雪场，2011年亚冬会期间我们建成了冬季两项运动馆，2017年我们将举行大学生冬奥会，可容纳1.2万人的训练与比赛场馆建设工作也接近尾声。

国际奥委会允许两个城市共同承办奥运会，我们将在阿斯塔纳举行室内项目，现在我们仅剩下奥运村建设工作，我们计划在阿拉木图为高等院校学生建宿舍楼，而奥运村的建筑刚好在比赛结束后在这方面发挥作用。

阿拉木图是我国的金融中心，我们准备将阿拉木图市发展成国际金融中心，需要提高城市的知名度，就像阿斯塔纳通过举办欧安组织峰会和亚冬会提高了知名度，我们不能说举办大型赛事一点钱都不花，可能是500亿、400亿也许是300亿美元，现在资金充足，奥运会后奥运村场馆也可以充分利用。