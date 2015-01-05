小米手机含税收入2014年增加两倍多

哈通社阿斯塔纳1月5日电，据外媒报道，中国手机制造商小米说其营业额在2014年增加两倍多。一周前小米手机被冠为世界最具价值的科技创业。

小米说去年的税前收入比2013年增长了135%，达到了743亿元人民币。 现在小米成为仅次于三星和苹果的时间第三大智能手机制造商，小米去年销售了6100万部手机，数量比前一年增加了227%。 上周小米完成了11亿美元的融资，使小米公司价值达到了450亿美元。这个数字超过了叫车服务软件"优步"（Uber）的400亿美元的价值，跃升为最有价值的私有技术公司。 2014年小米打破了自己销售6000万部手机的目标。而在之前的2013小米的销售手机数量还不到2000万部。 "从零开始" 小米创办人，董事长兼CEO雷军在新浪微博发帖说，小米2010年"从零开始"，结果产品和商业模式创新，短短数年创造了前无古人的奇迹。 他说2014年是小米发展史上的重要里程碑：小米从行业的追赶者后来居上，成为被全行业的被追赶者。 他的微博说，"2015年，我们将保持真诚、保持热爱、保持谦逊，向着星辰大海的征途，去到别人梦想都未曾抵达的地方！" 海外拓展 小米生产廉价智能手机的商业模式使小米迅速成长，去年在中国这个全球最大的智能手机市场的销售超过了全球智能手机领先者三星。 不过雷军认为小米在中国市场的销售今年会减慢，但小米今年的目标是进一步扩大海外市场。雷军说小米在中国大陆以外成功地进入7个海外市场。 雷军说在印度小米在不到5个月时间销售了100多万智能手机。不过小米上月在印度受到了知识产权的挑战。 瑞典的爱立信在印度发起了针对小米的专利诉讼后，小米手机销售在印度暂时中断。