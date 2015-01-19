国安委边防局召开2014年年终工作总结会

哈通社阿斯塔纳1月19日电，据边防局消息，国家安全委员会边防局19日在阿拉木图召开2014年年终工作总结会。国安委主席努尔泰•阿贝哈耶夫出席会议。会议总结了2014年工作，通报了各项任务的完成情况，并向塞梅边防部队赠送了战旗。

会议指出，边防部队面临的工作形势依然严峻复杂，毒品犯罪多发高发。边防局临时负责人达尔汗•迪勒马诺夫介绍，当前，我国面临着境外毒品走私入境、国内毒品及易制毒化学品走私出境的双重压力，查缉毒品的形势严峻，任务繁重而艰巨。2014年，全国边防共查获各类走私违规案件24000起，其中190起移交司法机关，10394人受到罚款处理，罚款金额近1.7亿坚戈。缴获各类走私货物2000多吨，毒品1.5吨，其中96.8公斤为海洛因。 里海边防部门在专项行动中，共缴获144个捕鱼设备，查扣4000余尾珍贵鱼种、1000余尾鲟鱼、200千米钓绳，280千米渔网，立案190起。

会议确定了今年边防工作的总体目标和工作重点。努尔泰•阿贝哈耶夫主席说，边防工作要紧紧服务"光明大道"新经济计划，按照国安委的统一部署，立足监管现场，查缉紧密配合，明确打击重点，依法履行职责，全面提升边防工作能力，不断提高打击效率。（编译：林海）