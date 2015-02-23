2014年初至今独联体所有国家货币均出现较大幅度贬值

哈通社阿斯塔纳2月23日电，综合报道，乌克兰危机、全球原油价格爆跌等因素对独联体各国的经济带来了一定程度的负面影响。2014年，除阿塞拜疆外，独联体所有国家的货币出现一定幅度的贬值。但看似坚挺的阿塞拜疆马纳特也没能坚持多久。阿塞拜疆央行上周六（21日）宣布，将本币马纳特对美元的汇率下调33.5%。

IMF 和世界银行下调独联体国家2015年经济增速预期

国际货币基金组织（IMF）预计独联体国家经济增速平均值将为1.4%，较该组织在2014年4月公布的预期值低2.9%；而2016年地区经济增速预计将为0.8%，较去年4月的预期值低1.7%。

世界银行预计独联体国家经济增速平均将为1.5%。世界银行专家称，俄罗斯卢布下跌对地区进出口贸易造成了严重打击。2014年上半年，哈萨克斯坦对俄出口较前年同期相比降低10%以上，而乌兹别克斯坦对俄出口降低近20%。与此同时，卢布低迷也使塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦经济受到影响。来自俄罗斯的侨汇收入分别占塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦GDP的46%和29%。（编译：吴然 审校：林海） 注：上图为2014年1-12月的统计，阿塞拜疆马纳特对美元的汇率于本月21日下调33．5％。图片来自哈萨克斯坦资本网（kapital.kz） 。