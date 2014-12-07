2015年全球逾1500亿美元的油气项目可能被砍掉

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息，由于油价大跌，明年全球可能有总值超过1,500亿美元的原油和天然气勘探项目遭到搁置，从而在2020年前限制市场供给。

路透伦敦12月4日 - 由于油价大跌，明年全球可能有总值超过1,500亿美元的原油和天然气勘探项目遭到搁置，从而在2020年前限制市场供给。

随着数十年前发现的大型油田开始枯竭，石油公司正在努力开采条件更加复杂和比较难以抵达的油田，有些甚至在海平面以下非常深的地方。但与此同时，鉴于原材料成本上升以及需要采取昂贵的新技术开采，生产成本急剧上涨。

过去的五个月里，油价重挫40%至每桶约70美元，使得从巴伦海到墨西哥湾等陆地与海上的开发项目前途未卜。

挪威咨询公司Rystad Energy数据显示，明年诸家企业将就总价值5,000亿美元的800个油气项目做出最终投资决策，总产能接近600亿桶油当量。

Rystad Energy分析部主管Per Magnus Nysveen表示，考虑到分析师预测明年平均油价在每桶82.50美元，上述的大约三分之一支出或五分之一的产能不太可能得到批准。

"原油价格若在每桶70美元，约半数上述产能将面临风险。"他说。

定于2015年做出最终投资决策的项目中，约有三分之一是所谓的非传统项目，需通过水平钻探技术来提取原油和天然气，也就是水力压裂法。

据Nysveen介绍，这些200亿桶左右的产能中，约一半蕴藏于加拿大的油砂和委内瑞拉的焦油砂中。

从地理上看，这些前途未卜的油气项目分布甚广。

分析师称，雪佛龙的北海Rosebank项目就是命运飘摇的一例。分析师指出，雪佛龙正在评估其经济效益，最终是否推进可能要延后到2015年年底才决定。

"以油价在每桶100美元，这个项目都被视为不符经济效益，所以在当前的油价水平上，项目显然不能推进，"金融顾问公司Raymond James研究部门分析师Bertrand Hodée表示。他估计Rosebank项目的开发成本在100亿美元，潜在储量为3亿桶，这意味着雪佛龙每桶只能回本33美元。

即便油价涨到每桶120美元，全球一些项目的经济效益也令人疑虑，因为近年来开发成本一路飙升。雪佛龙的Rosebank项目已经推迟了数年。

该公司答复路透记者提问时表示，"Rosebank项目现正处于前期工程设计阶段。经济效益评估和更多工程工作正在推进...现在谈最终投资决定(FID)日期为时尚早。"

Hodée表示，以当前油价水平，开发成本高于每桶30美元的海上项目，很可能会被搁置。

挪威Statoil本周表示，是否投资57.4亿美元开发挪威海Snorre油田的决定，已推迟六个月至明年10月，因为该油田的获利能力面临威胁。

新油田投产前，通常要有四、五年的开发周期，并耗资数十亿。

石油减产对国际石油公司而言绝不是什么好消息。由于勘探难度增加、新发现油田越来越小，它们在应对油源耗竭方面已举步维艰。这也预示着几年之后供应趋紧。

油砂开采需要昂贵且复杂的精炼技术。加拿大油砂项目因投资门槛高且回收期长，是最不可能继续推进的项目。法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA: 行情)最近决定推迟在艾伯塔省(Alberta)Joslyn项目的最终投资决策，根据Hodée估算，该项目需耗资约110亿美元。

分析师表示，壳牌位于加拿大英属哥伦比亚的液化天然气(LNG)项目，不但面临供应即将大增的压力，如今油价大跌使其更加吃紧。根据花旗的研究，每桶80美元的油价才能让该项目达到损益平衡。

皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L: 行情)RD.AS财务长HenrySimon曾在10月时表示，油价若低于每桶80美元，该公司就"不太可能"在加拿大西部继续进行非传统能源项目。

路透询问壳牌发言人该公司目前的想法时，他表示不对"内部决策"置评。

就连全世界最受青睐的石油产区--墨西哥湾，那儿的项目也面临挑战。

在开发成本膨胀至200亿美元之后，BP去年暂时搁置了位于墨湾的Mad Dog Phase 2深水项目，如今看来可能继续推迟。

但BP财务长Brian Gilvary在10月一场分析师说明会中表示，他预计Mad Dog Phase 2项目将在2015年第二季获得批准。

Statoil位于巴伦支海的Johan Castberg油田，最终投资决策预计在2015年出炉。但Hodée说，由于该项目预计耗资160-190亿美元，目前看来不太可能继续。