教科部：2015年全国统一高考平均分提升2.6分 为79.5分

哈通社阿斯塔纳6月12日电（记者哈纳特·马梅特哈兹吾勒）教育和科学部今天公布2015年度国家统一高考最终平均分，本届高考平均分为79.5分，较2014年的76.9分提升2.6分。

教科部称，今年共有4397名毕业生取得全优学生"金质奖章"候选人资格，其中2205人最终获得了这一荣誉。去年获得这一荣誉的学生占候选人总数的42.2%，今年这一数据提升到了52%。

今年全国统一高考的另一个可喜变化是，哈萨克语学校毕业生与俄罗斯语学校毕业生的成绩差距明显缩小，平均分差距不足1%，而这一数据在2014年为7%。这证明哈萨克语学校不仅在数量上，在教学水平上也有明显的提升。 据悉，本届考生中，获得100分以上的人数为14420人，占考生总数的17.4%，较去年增长2.4%；分数达到50分以上的人数为67497人，占考生总数的81.4%，较去年增长4.5%。全国范围内共有5名考生获得满分（125分），较去年多1名。 国家统一考试（Ұлттық бірыңғай тестілеу, ҰБТ, 又称全国统一高考），于2004年开始实行，是哈萨克斯坦最重要的入学考试，是对学生11年制学业水平的一次总结，也是国内普通高等学府招生的重要指标。国家统一高考由5门课程、每门25道选择题共125道题组成，每道题1分满分125分。了解哈萨克斯坦高考细则请点击 这里 。（编译：塔尔）