哈萨克斯坦高校2015-2016学年学费标准出炉

哈通社阿斯塔纳7月29日电 记者日前从教育和科学部获悉，2015-2016学年，哈萨克斯坦国内高等学府并无提涨学费的计划。

在这一学年中，收费最高的两所高校分别是哈萨克斯坦-英国技术大学（下文简称哈英大学）和KIMEP大学。 据哈英大学招生处（阿拉木图）负责人介绍，报考哈英大学的学生需缴纳的学费，将同其在全国统一高考中获得的分数密切相关。例如，高于50分的学生，一年的学费为195万坚戈；高于70分的学生，一年的学费为140万坚戈。而毕业于哈萨克-土耳其高中、物理-数学理工中学以及获得奥林匹克竞赛优胜奖的应届高中毕业生，报考哈英大学并被录取后，也将在学费方面获得一定的减免。 而KIMEP大学招生处（阿拉木图）负责人说："本校每门课程的收费在15万至24万坚戈之间，要达到进阶标准，每个学生至少要完成10门必修课。而要完成为期四年的学习，最起码需要修完12门课程。所以每名学生一年的学费大约在150万坚戈至170万坚戈之间。" 其他大学的学费学费标准也各不相同。欧亚大学（阿斯塔纳）的学费在65万-71万坚戈之间，哈萨克斯坦人文法律大学（阿斯塔纳）学费在48万-68万坚戈之间。学生选择的专业不同，学费标准也有差别。 阿斯菲迪亚洛夫哈萨克国立医科大学（阿拉木图）一年的学费为77万坚戈。 阿尔法拉比哈萨克斯坦国立大学（阿拉木图）一年的学费在62万-70万坚戈之间。 阿拜哈萨克国立师范大学学费为44万-56.7万坚戈。 哈萨克国立农业大学学费为35.5万坚戈。 据教育和科学部副部长塔吉尔•巴雷克巴耶夫介绍，政府今年将分配39994个国家奖学金名额，其中学士学位32168个名额，硕士学位7241个名额，博士学位623个名额。在所有学科中，理工科专业占到了国家奖学金分配名额的42.2%。此外，根据哈萨克语和俄语学校毕业生的人数比例，今年的国家奖学金的75%将分配给哈萨克语学校毕业生，25%将分配给俄语学校毕业生。（编译：塔尔）