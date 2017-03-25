欧亚经济联盟发布2015-2016年成员国双边贸易状况报告

哈通社阿斯塔纳 -- 近日，欧亚经济委员会在其官方网站发布《2015-2016年欧亚经济联盟成员国双边贸易状况报告》，从双边贸易主要特征、各成员国外贸发展特点、双边贸易分行业和商品统计、发展双边贸易努力方向等方面，对联盟各国外贸形势和双边外贸做了全面分析。

报告认为，商品价格波动是影响成员国双边贸易额下滑的决定性因素；同时，全球经济和贸易增长乏力，国内经济增速放缓，货币贬值及汇率波动，都对成员国双边贸易发展产生了负面作用。尽管如此，自2016年初开始，联盟成员国间双边贸易开始出现总量止跌回升、价格逐步企稳的态势；出口结构不断优化，奶制品、石油产品、交通设备、机器和设备制造产品、矿石和精矿等位居前列；良性经济发展势头开始显现，亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦等3国经济出现正增长。

报告指出，欧亚经济委员会制定的大部分措施在促进双面贸易方面短期内见效较慢，但这符合联盟一体化逐步发展深化的现实情况。关于下一步工作方向，报告强调，为保持宏观经济稳定，需要制定一系列共同措施和内部措施，促进双边贸易发展；加快解决成员国合作中的一些关键问题，如征收与补偿增值税、消费税、运行统一酒类市场、启用"单一窗口"等，实质性推进双边贸易进程；努力通过实施一体化进程提升双边贸易，同时强化联盟一体化对成员国经济发展的影响。



【编辑：木合塔尔·木拉提】