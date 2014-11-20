马吉利斯通过2015-2017年财政预算法案

哈通社阿斯塔纳11月20日电，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）19日通过2015-2017年度国家财政预算法案，并提交至参议院（议会上院）审议。

根据预算案，2015-2017年，通货膨胀率预计将保持在6%-8%之间；2015年财政赤字预计是全国GDP的2.3%，为9971亿坚戈；2016年财政赤字预计是GDP的2.1%，为10594亿坚戈；2017年财政赤字预计是GDP的1.7%，为9725亿坚戈。

据预算案预测，2015年财政收入为68580亿坚戈，支出为78551亿坚戈；2016年收入为69827亿坚戈，支出为80422亿坚戈；2017年收入为69711亿坚戈，79436亿坚戈。

据悉，为进一步完善社会保障体系，我国将在未来两年逐步提高社会保障支出。据预算案，从2015年7月开始，残疾人和孤儿的福利将提高25%，B梯队国家公务员工资将提高15%；从2016年1月1日开始，大学生奖学金也将提高25%。

据预算案预测，2015年国内生产总值（GDP）为437213亿坚戈，GDP增长率从5%下调至4.8%。（编译：吴然）