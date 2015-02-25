马吉利斯通过2015-2017年财政预算修正案

哈通社阿斯塔纳2月25日电，（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）马吉利斯（议会下院）全体会议今日审议通过了2015-2017年国家财政预算修正案。

据国家经济部部长叶尔波拉特•多萨耶夫介绍，本次对财政预算的修正充分考虑到了2014年我国经济社会发展形势和主要出口产品价格的变化等因素。2014年，在地缘政治风险和全球大宗商品价格下跌的形势下，我国经济还是保持了一定的增长速度，全年GDP增速达到4.3%。

多萨耶夫说，政府已出台原油价格每桶50、40以及30美元期间的应对方案。我国年产油量计划为：2015年8050万吨，2016年8080万吨，2017年8600万吨，2018年9000万吨，2019年9300万吨。

据悉，该预算修改案以全球原油价格每桶50美元的基准制定，在此之前的预算案基准为80美元/桶，而2018-2019年原油价格预计为60美元/桶。

预算修正案预测，2015年国内生产总值（GDP）为413076亿坚戈，GDP增速为1.5%，这比去年11月份的预测低3.3%。2016-2019年GDP增速目标分别为2.2%、3.3%、3.6%、4.1%。2015年人均GDP目标为12800美元，而2019年人均GDP将达17600美元，2019年GDP预计将达598699亿坚戈。

较之前的预算案相比，2015年财政收入预计将减少8700亿坚戈，为59880亿坚戈；财政支出减少6107亿坚戈，为72445亿坚戈；财政赤字将增加2594亿，达12565亿坚戈；财政赤字占GDP的比例将增长0.6%，达3%。

预算修正案预计，2015-2017年通货膨胀率将保持在6-8%。据央行预测，2015年出口将减少44.7%， 进口减少21.8%。

油价若跌至40-30美元/桶，政府或将再次对预算进行调整

马吉利斯议员吾拉斯别克•萨德别科夫面对多萨耶夫部长问道，据预测，未来五年内，国民经济增长将保持在较低水平，国家财政收入也会随之减少。在这种情况下政府是否还会裁减财政支出？

多萨耶夫回答道，经济增长预测是根据国民经济形势来决定的。今年的GDP增速预测较往年相比要低很多，预算修改案中也裁剪了部分支出。原油价格若持续走低，甚至跌至每桶40、30美元，届时政府肯定会启动应对方案，根据经济形势，或将再次减少财政支出。（编译：吴然 审校：林海）