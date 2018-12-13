参议院召开会议 讨论2015-2025年国家反腐败战略实施情况

哈通社/阿斯塔纳/12月13日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）日前召开会议，讨论2015-2025年国家反腐败战略实施情况。

会上，国家公务员事务和反腐败署反腐败局副局长沃勒扎斯•别克坦诺夫介绍了目前的反腐败措施。他指出，随着国家机构的改革，官员与公民的直接接触明显减少，有利于反腐建设。



目前，哈萨克斯坦公共服务的83%可通过为民服务中心办理，其中63%可通过电子政府门户网站自行办理。



会议期间，别克坦诺夫向参议院介绍了正在阿斯塔纳实行的"公共管理监督的互动路线图"。据悉，该路线图可提供社会设施的建设、维修以及维护成本的实时数据，并显示和评估地区预算的分配等。



参议院穆赫塔尔•胡勒穆哈梅德提议将该项目扩展到全国范围。



此外，会议还就宽带互联网的资金分配等问题进行了讨论。参议院穆萨巴耶夫还强调了KazSat-2和KazSat-3卫星系统代替光纤线路提供宽带互联网服务的有利作用。



同时，国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃提议建立一个公共检测系统，对《数字哈萨克斯坦》计划的资金分配进行检测，并对内务部系统、税务服务、海关以及运输领域的反腐领域给予特别关注。



她还表示，执法机构首先应在内部采取措施打击腐败，此外，有必要在国家机构内建立相互监控制度，并在腐败框架内对立法行为进行系统分析。



【编译：达娜】