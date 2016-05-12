奇姆肯特市2015年财政收入增长220亿坚戈

哈通社阿斯塔纳5月12日 据南哈州政府消息，11日，南哈州州长贝布特•阿塔穆库洛夫在该州首府奇姆肯特市主持召开城市聚集区建设工作会议。

会议主要讨论了三个议题，即：大力建设以奇姆肯特市区为中心的城市聚集区；促进首府工业化发展；将奇姆肯特市发展规划与城市聚集区建设计划相结合。

南哈州副州长及各主要机构领导人均出席了会议。

根据纳扎尔巴耶夫总统下达的有关推动城市聚集区建设的相关要求和任务，南哈州副州长达尔汗•萨特阿勒布德和萨怕尔巴耶夫•土亚克巴耶夫介绍了各自主持开展的相关工作进展情况。

随后，奇姆肯特市市长哈比杜拉•阿布德拉赫莫夫介绍了根据《区域发展规划》开展的一系列相关工作情况。

阿布德拉赫莫夫还表示，根据统计显示，2015年奇姆肯特市财政收入同比增长220亿坚戈，总额达1050亿坚戈。

州长阿塔穆库洛夫在发言中表示，奇姆肯特市城市聚集区建设应参考阿拉木图和阿斯塔纳的既有经验，做好同周边城镇政府机构的相互协调。

他强调，在城市聚集区建设中，符合妥善保障市民权益是工作的重中之重。

阿塔穆库洛夫还提及奇姆肯特市"IT中心"建设计划，并要求这一计划因与学校建设计划结合起来。

谈及吸引外资问题时，阿塔穆库洛夫要求市政府在一个月内，应全力解决久拖不决的奇姆肯特市铅厂建设计划。（编译：塔尔）