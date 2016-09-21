阿克托别州与加拿大双边贸易额2015年达到260万美元

哈通社阿斯塔纳9月21日电 据阿克托别州政府消息，阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫20日会见到访的加拿大驻哈大使肖恩•芬戈。双方就进一步推动两地间的经贸互动、投资合作等进行深入交流。

萨帕尔巴耶夫表示，阿克托别州是哈萨克斯坦主要的石油、天然气、铬以及铁合金生产基地之一。同时农牧业也是阿克托别州主要的支柱产业之一，近些年，阿克托别州与加拿大在农牧业领域合作呈现良好发展趋势，阿克托别州从中收益可观。我们愿意进一步加深双边在各领域的合作，并已准备好许多合作项目。阿克托别州地理位置优越，加拿大投资商可利用阿克托别州正在被优化的投资环境进一步发掘俄罗斯、中国和中亚市场的潜力。



芬戈表示，阿克托别州地理位置十分优越，经济发展前景广阔。阿克托别州是哈萨克斯坦主要的畜产品基地之一，畜牧业各项指标增幅高于贵国平均水平。在提及畜牧业时，使人不由得想到巴西。众所周知，巴西是全球畜牧大国，大型牲畜加工业高度发达，哈萨克斯坦有条件如同巴西一样成为畜牧业强国。



芬戈说，矿产资源的合作开发也是双边合作的重点领域。我们将积极探索加拿大矿产、农业和体育领域的投资商入驻阿克托别州的可行性。对此，我们充满信心。



据悉，2015年，阿克托别州与加拿大双边贸易额达到260万美元。（编译：金桥）