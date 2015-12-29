《权力的游戏》成2015年&#34;被盗版最多次&#34;影视作品

哈通社阿斯塔纳12月29日电 据外媒消息，播出迈入第四年的中世纪奇幻剧集《权力的游戏》登上"被盗版最多次"排行榜第一名。

根据文件共享与版权资讯网站Torrentfreak，《权力的游戏》（Game of Thrones）第五季被非法下载超过1440万次。超过半数的非法下载发生在美国首映的一周之后。 在排行榜上分居第二名、第三名的是被非法下载660万次的《阴尸路》（The Walking Dead，又译为《行尸走肉》）与440万次的《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）。 今年稍早，《权力的游戏》打破纪录──同时有超过25.8万名用户在网上分享该剧集。 这部由HBO制作的剧集主要是从BitTorrent（BT）文件共享机制下载。 在美国，非法下载《权力的游戏》的总数几乎是800万合法收看者的两倍。 第五季前四集在今年电视首映前，就已经外流至网络上供人下载，来自媒体预先拿到的四集送审版本。 《权力的游戏》在今年7月的美国电视界奥斯卡奖──艾美奖中获得24项提名，也是得奖大赢家。在本月得到金球奖最佳剧集提名。 第六季预计将在明年4月上映。