纳扎尔巴耶夫：2015年我国经济增长的40%由阿斯塔纳市创造

哈通社阿斯塔纳4月27日电 阿斯塔纳市贡献了2015年哈萨克斯坦经济增长的40%。

27日，在为讨论阿斯塔纳社会经济发展现状和2017年世博会筹备工作而召开的阿斯塔纳发展会议上，纳扎尔巴耶夫总统作出上述表示。

"我专程视察了正在施工中的许多项目，工程建设热火朝天，一切都在按照预定的日程表顺利开展当中。有一万多名工人，在这些项目工地上工作着。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫总统强调，世博会应成为彰显独立自主的哈萨克斯坦辉煌成就和首都风貌的一场盛会。

"我们已经取得了不俗的成就，去年阿斯塔纳在国内经济发展中可谓首屈一指，经济增速达到5%，贡献了哈萨克斯坦2015年全国经济增长的40%。我认为，我们应该就这一成就恭喜每一位阿斯塔纳市民。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫表示，在吸引外资方面，阿斯塔纳市做了大量卓有成效的工作。自迁都以来，阿斯塔纳市吸引的投资已经超过了6万亿坚戈。其中，2万亿来自政府财政拨款，而如今这2万亿的投资已经为国库回馈了近4万亿收入。

"可以说，这是为我国财政收入的增长所做出的非常有效的计划。政府所做的投资，得到了翻倍的回报。阿斯塔纳市去年为国库收入贡献了9000亿坚戈，其中的75%来自中小企业。值得一提的是，这些中小企业同时承担着半数阿斯塔纳市民的工作岗位。这也是值得全国效仿的榜样。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：塔尔）