伊拉克2015年暴力冲突和恐怖袭击致7500多人死亡

哈通社阿斯塔纳1月2日电 据外媒消息，联合国伊拉克援助团1日发表公报说，2015年伊拉克境内发生的暴力冲突和恐怖袭击造成至少7515人死亡、14855人受伤。

据联合国伊拉克援助团统计，2015年12月伊拉克境内发生的暴力冲突和恐怖袭击造成至少980人死亡、1244人受伤。死者中包括506名平民和474名伊拉克安全部队人员，伤者中包括867名平民和377名伊拉克安全部队人员。

公报说，近期伊拉克安全部队与极端分子在伊西部安巴尔省的武装冲突持续升级，因此该省的伤亡数字未被统计在内。

公报说，伊拉克首都巴格达所在的巴格达省是2015年12月伤亡最为严重的省份，共有261名平民死于暴力事件，另有787人受伤。

联合国伊拉克援助团团长扬·库比什在公报中说，战乱冲突和恐怖袭击造成数千名伊拉克人在2015年被杀害，这是不可接受的。伊拉克人民拥有享受和平宁静生活的权利，联合国谴责造成伊拉克人伤亡的行为。

据联合国伊拉克援助团统计，2014年伊拉克发生的恐怖袭击和暴力冲突共造成12282名平民死亡，另有23126名平民受伤，为近年来最多。