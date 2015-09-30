2015年全球竞争力排名：哈萨克斯坦上升8位 名列第42创新高

哈通社阿斯塔纳9月30日电 世界经济论坛9月30日发布《2015－2016年全球竞争力报告》，哈萨克斯坦在全球140个经济体中名列第42位，较上年上升8位。这是哈萨克斯坦在该排名中取得的历史最好成绩，创下新高。

根据报告公布的全球竞争力指数（GCI），哈萨克斯坦的得分是4.49，较去年增加0.07，而位居41位和43位的波兰和意大利的得分分别是4.49和4.46。（双击可查看大图） 从区域来看，哈萨克斯坦在独联体国家中名列第二；虽然阿塞拜疆以第40的排名名列第一，但较去年的排行榜，其排名下滑2位；随后分别是俄罗斯（第45位）、格鲁吉亚（66）、乌克兰（79）、塔吉克斯坦（80）、亚美尼亚（82）、摩尔多瓦（84）、吉尔吉斯斯坦（102）。因数据缺失，乌兹别克斯坦、土库曼斯坦以及白俄罗斯常年未曾出现在该排行榜上，今年也不例外。而同为前苏联国家的波罗的海三国的排名分别为：爱沙尼亚第30位、立陶宛第36位，拉脱维亚第44位。 全球竞争力指数由制度、基础设施、宏观经济环境、健康与初等教育、高等教育与培训、商品市场效率、劳动力市场效率、金融市场发展、技术就绪度、市场规模、商业成熟性和创新等12个类别的指标组成。从上图中不难发现，哈萨克斯坦在宏观经济环境、健康与初等教育等指标上表现出色，得分均超过5分，在劳动力市场效率、高等教育和培训、商品市场效率、市场规模等方面也表现良好，得分超过4.5，而在金融市场发展、商业成熟度以及创新等方面表现并不让人满意，得分均为达到4分。表现最好的指标宏观经济环境（5.7）与最差的创新（3.3）相差2.4分。 与此同时，这12个指标还分三大类：基本要求、提高效率、创新与成熟度因素。其中，哈萨克斯坦在基本要求方面得分4.9，提高效率方面4.4分，创新与成熟度因素方面得分仅3.3。 从上述数据可以得出结论，虽然当前全球经济形势复杂严峻，石油、矿产等主要出口商品价格低迷，作为同盟国的俄罗斯正在遭受制裁，而中国经济正在放缓，但哈萨克斯坦总体的宏观经济环境还是良好的，主要的经济指标未停止增长，并且提出了诸如"光明大道"经济计划的众多具有长远效应的反危机举措，与中国在丝绸之路经济带框架下的产能合作也在不断推进。因此，哈萨克斯坦的全球竞争力能够逆势增长。 但世界经济论坛公布的这一报告也揭露了哈萨克斯坦整体经济并不成熟、严重缺乏创新的缺点，并且经济生产效率还有待提高。相信随着工业创新规划、基础设施建设以及各项改革计划的落实，哈萨克斯坦在未来将逐步拟补这些不足，力争加入全球最具竞争力30个经济体之列。（撰稿：吴然）