欧洲复兴开发银行下调哈萨克斯坦2015年GDP增速预测

哈通社阿斯塔纳2月4日电，据资本网（kapital.kz）3日报道，欧洲复兴开发银行近日下调我国2015年GDP增速预测至1.5%，相比银行原先发布的预测下调了3.6个百分点（原先预测值为5.1%）。

欧洲复兴开发银行表示，全球原油价格下降对哈萨克斯坦经济带来了负面影响，俄罗斯经济滞缓和贸易环境的变化对哈经济增长造成了压力。与此同时，乌克兰危机也打击了投资者对地区投资的积极性。"光明大道"新经济计划和其他一些税收财政优惠政策将成为短期内哈萨克斯坦整体经济增长的主要驱动力。

欧洲复兴开发银行指出，为了使GDP增速回升到5%以上，哈萨克斯坦政府必须继续实施经济改革，落实高质量和有针对性的基础设施建设项目，积极引进创新技术和模式。

欧洲复兴开发银行认为，过去9个月来卢布贬值近半，被"折腰"，卢布兑美元和欧元分别达到69和78.4的低点。这对坚戈也造成一定压力，但卢布的暴跌是与俄罗斯国内经济形势有直接关联，因此坚戈不会出现类似的大幅贬值。

欧洲复兴开发银行也下调了对俄罗斯经济增速的预测，预测俄罗斯2015年GDP将萎缩4.8%，这远高于之前下降0.2%的预期。与此同时，欧洲复兴开发银行还下调了多数独联体国家2015年经济增速预测，详细如下表。 国家 欧洲复兴开发银行 最新公布的2015年 GDP增速预测值 欧洲复兴开发银行 去年9月公布的2015年 GDP增速预测值 下调幅度 哈萨克斯坦 1.5% 5.1% 3.6% 俄罗斯 -4.8% -0.2% 4.6% 阿塞拜疆 1.5% 3% 1.5% 土库曼斯坦 9.7% 10% 0.3% 乌克兰 -5% -3% 2% 白俄罗斯 -1.5% 0.5% 2% 吉尔吉斯斯坦 3.2% 4.8% 1.6% 亚美尼亚 0% 3.5% 3.5% 摩尔多瓦 0% 4% 4% （编译：吴然 审校：林海）