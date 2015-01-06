日本计划2015年解禁赌博业 冲绳县拒绝开设赌场

哈通社阿斯塔纳1月6日电，据中新网援引日本新华侨报网5日报道，由于连年赤字，不断增税又引得民怨沸腾，日本政府打起赌徒的主意。日本政府将在2015年解禁赌博业。一时间日本各个地方争开赌场，不过冲绳却反其道而行之，拒开赌场。

日本冲绳县日前放弃了建设大型赌场的计划。2014年12月就任的冲绳县知事翁长雄志反对建设赌场。过去的8年间，冲绳一直对开设赌场一事进行调查研究，而在2015年的预算中，却没有出现相关经费预算。 目前，日本政府有意解禁被刑法禁止的赌博业作为新的经济增长战略。冲绳县此举将丧失做为候补赌场建设地的地位。 2007年开始冲绳县就着手考虑建设赌场，以赌场为中心的综合性娱乐中心预计将带来2190亿日元(约合人民币113亿元)的经济收益和约5万4000人的就业机会。还有计划提出，赌场可在美军基地搬迁后的土地上进行建设。原预计至2015年赌场解禁后，冲绳县将拨出8640万日元预算。如今一切都无从谈起。 翁长雄志在接受采访时称："(开设赌场)很有可能影响到冲绳以自然、历史、传统文化为软实力的观光旅游产业。依赖博彩业收入令人担心。县政府不会考虑开赌场。"