2015年全球主要央行政策展望

哈通社阿斯塔纳1月7日电，据华尔街日报网消息，2015年，全球各大央行将要迎着三大能左右航行的扑面"巨浪"奋勇前行：第一，对于美国经济前景越来越有信心的美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称：美联储)；第二，围绕着其他大型经济体增长速度的质疑；第三，油价的下跌，它的存在将会使通货膨胀走势变得更加扑朔迷离。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)在年底对市场发表的2014年最后一场演说中提到，2015年短期利率将会上调。不过，她并不急于这么做。官员们曾经暗示说，预计首次加息会在年中之前；而且真的到了加息时，预计也是谨小慎微地进行，因为他们极不希望搅乱美国经济的扩张之路。但即便如此，加息也将会是历史性的大事件。美国的利率已经连续72个月保持在接近于零的水平了。

一方面，耶伦正在按部就班筹划着退出宽松政策；另一方面，中国央行、日本央行和欧洲央行却在孜孜不倦地探索降低借贷成本的新方法，希望藉此振兴本国疲弱经济的投资和支出。

2014年是美元气势如虹的一年。一项衡量美元币值的广泛指数去年上涨了12.5%，如果央行的行动未出所料，则这一上涨趋势可能继续下去。美元上涨、经济增长前景向好，加上信贷成本增加，这也可能吸引资金流向美元资产。自从2008年金融危机以来美联储一直表示将动用新的监管工具配合其他的美国监管机构来防止美国出现新一轮的资产泡沫。

美国监管机构是否真的做好了应对资产泡沫威胁的准备，以及其他央行是否有能力应对资金大量流出的局面，这一切都可能在未来几个月见分晓。

2014年油价下跌了46%，这给央行带来了又一变数。央行人员经常说他们会忽略食品和油价的大幅波动情况，因为这种波动是不稳定的，同时又是由临时因素引起的。美联储年底时也采取了这种态度。但是油价如此大幅的下跌肯定就全球经济情况发出了更深层次的信号。这种信号可能是表明全球需求疲软；也可能表明美国经济是受到了能源供应繁荣的推动。央行人员如果误读了这种信号，就要承担风险。