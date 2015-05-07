2015英国大选投票即将开始

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据BBC报道 在经历了长时间激烈的演讲、辩论和拉票鏖战后，2015年英国大选投票将于夏令时间周四（5月7日）早晨7点开始。

有资格投票的选民当日可以前往全国多个投票站进行投票。今年的大选投票规则与过去多年的基本一致，无重大变化。 投票将持续到5月7日晚间10时（英国夏令时间）。点票工作将从选举日的当晚开始进行，一直可能持续到第二天凌晨。 今年的这场大选被英国媒体称为"近年来最无法预测的选举"。"结果可能无法确定，但这场选举将至关重要，"BBC政治政治事务副主编兰德尔（James Landale）说。 目前，英国全国被分成650个所谓的"议会选区"。这其中，英格兰有533个选区；苏格兰有59个选区；威尔士有40个选区；北爱尔兰则有18个选区。 在2010年大选当天，全国共设有超过4万个投票站点。投票站一般都设在公共建筑内，比如选民住所附近的学校和社区中心等。 大选当日，BBC中文网也将进行多媒体跟踪报道。 竞争激烈 6日公布的民调显示，在5月7日的大选中，没有一个党派能够得到议会中的足够席位，单独组成政府。 5月6日英国《卫报》公布的一份民调预测，保守党和工党在7日的投票中将"不分伯仲"。 周三，各党派和其领导人的竞选活动进入最后一天。首相卡梅伦说，英国"比五年前强大很多，"但"还有更多的事情要做"。 目前最大的反对党党魁米立班德则呼吁选民前往投票，"以奖励在我们国家辛劳工作（的人们）"；目前与保守党联合执政的自民党党魁克莱格则表示，他的政党能够给英国人带来"稳定与体面"。 当然，除了上述三大党外，过往被认为是小党派的领袖们也可能获得许多票数。在大选正式开始的前一天，他们也是抓紧最后时机向选民兜售自己的理念，希望获得选民的投票。 英国独立党（UKIP）的一名发言人预测说，UKIP的表现"很有可能会远比期望中的要好"；绿党的党魁贝内特（Natalie Bennett）则说，该党的议员们会尽其所能，让保守党出局。 苏格兰民族党的党魁斯特金（Nicola Sturgeon）说，她的党派能够让目前西敏寺的体制成为历史；威尔士党的伍德（Leanne Wood）说，她的党派是"正在到来的变化"中的一部分。