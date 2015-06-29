2015年度“哈萨克斯坦之虎”哈萨克式摔跤大赛参赛选手名单公布

哈通社阿斯塔纳6月29日电 2015年度"哈萨克斯坦之虎"哈萨克式摔跤大赛将于7月4日在阿斯塔纳萨热阿尔卡体育馆拉开帷幕，从全国各地脱颖而出的32位选手和去年大赛冠军将展开角逐。

努尔兰•加马洛夫（阿克莫拉州） 阿斯耶特•朱努索夫（阿克莫拉州） 巴赫特拜•吉斯科夫（阿克托别州） 盛格斯•硕克佩托夫（阿克托别州） 亚历山大•卡萨切夫（阿拉木图州） 哈兹别克•拉马扎诺夫（阿拉木图州） 塔毕格特•马哈吾伊亚吾勒（阿特劳州） 纳吾热兹拜•沃帖沃夫（阿特劳州） 叶尔兰•穆萨哈利耶夫（西哈州） 沃勒加斯•苏雷曼诺夫（西哈州） 阿伊波利•阿伊特别克（江布尔州） 贝布特•伊斯特巴耶夫（江布尔州） 叶尔詹•舍恩吉耶夫（卡拉干达州） 阿斯勒•巴尔梅诺夫（卡拉干达州） 努尔伊姆•萨勒姆格列夫（克孜勒奥尔达州） 鲁斯兰•阿布德拉扎科夫（克孜勒奥尔达州） 叶尔兰•沃马洛夫（库斯塔奈州） 马克西姆•格尔别尔（库斯塔奈州） 努尔达吾列特•加尔勒哈珀夫（曼格斯套州） 梅伊拉姆别克•加纳拜（曼格斯套州） 朱马纳扎尔•叶尔苏勒塔诺夫（南哈州） 努尔苏丹•蒙格舍夫（南哈州） 阿尔曼•马哈姆别托夫（巴甫洛达尔） 阿尔兰•图尔索夫（巴甫洛达尔） 鲁斯帖姆•朱马耶夫（北哈州） 托列根•杰特佩斯巴耶夫（北哈州） 阿伊别克•努格马洛夫（东哈州） 塔勒哈特•艾姆列诺夫（东哈州） 马克萨特•吉克莫夫（阿拉木图市） 巴赫特•伊斯马古洛夫（阿拉木图市） 哈尼•斯伊德勒达耶夫（阿斯塔纳市） 阿伊巴特•斯伊腾（阿斯塔纳市） 穆黑特•图尔瑟诺夫（2014年度"哈萨克斯坦之虎"大赛冠军）（编译：吴然）