2015光州大运会闭幕 哈萨克斯坦”超越自我“

哈通社阿斯塔纳7月15日电 属今年重大国际体育赛事之一的第28届世界大学生运动会经过12天的激烈争夺，昨晚在韩国光州世界杯竞技场落下帷幕。

本届大运会中，来自146个国家和地区的12896名运动员，参加了田径、游泳、足球、篮球、排球等21个大项、272个小项的角逐。哈萨克斯坦代表团共有95名运动员参加本届大赛。最终，哈萨克斯坦以6金4铜位列大运会奖牌榜第十一位。这是哈萨克斯坦在历届大运会中获得金牌数最多的一次，可谓是"超越自我"。早在2007年曼谷大运会上，哈萨克斯坦曾以5枚金牌位列奖牌榜第十一位，创下当时哈萨克斯坦历史最好成绩。 德米特里•巴兰丁在百米蛙泳项目中赢得了哈萨克斯坦在本届大运会上的第一枚金牌，在此之后他又在五十米蛙泳项目中夺得一个铜牌。而成为哈萨克斯坦此次大运会上耀眼新星的维多利亚•扎娅布金娜一人就为哈萨克斯坦夺得3枚金牌，她首先是在女子个人百米和二百米短跑中夺冠，之后又与队友阿纳斯塔西娅•塔拉匹娜、斯维特拉娜•伊万丘克娃和尤利娅•拉赫曼诺娃一起，在4X100米接力赛中夺得冠军。 除此之外，努尔苏丹•马马耶夫在58公斤级男子跆拳道项目中夺得桂冠，而尼基塔•菲林珀夫在跳远项目中夺冠。另外三枚铜牌中，一枚由贾纳尔•卡西肯在70公斤级柔道项目中获得，其它两枚奖牌由男女子射击项目获得。 值得一提的是，本届大运会中，哈萨克斯坦代表团获得的6枚金牌中有5枚来自阿尔法拉比国立大学运动员。阿尔法拉比国立大学也就此成为历届大运会中，一次性夺得金牌次数最多的哈萨克斯坦大学。