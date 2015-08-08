《名利场》公布2015年度国际最佳着装排行榜

哈通社阿斯塔纳8月8日电 美国知名时尚、文化和政治杂志《名利场》（Vanity Fair）日前公布了2015年度国际最佳着装榜单。在今年的榜单上，英国首相卡梅伦之妻萨曼莎•卡梅伦(Samantha Cameron)位居第一。

25岁的泰勒•斯威夫特(Taylor Swift)名列第二，并登上了《名利场》杂志9月号封面。美国芭蕾舞剧院首位非裔首席女独舞者、32岁的科普兰(Misty Copeland)位列第三。科普兰称入榜要感谢她喜爱的时尚大牌，包括纪梵希、巴尔曼(Balmain)与荷芙妮格(Herve Leger)。 阿迈勒•克鲁尼(Amal Clooney)名列第四。除此之外，今年入围榜单的还有西班牙皇后莱蒂齐亚(Letizia)、歌手蕾哈娜(Rihanna)、65岁的英国影星比尔•奈伊(Bill Nighy)等国际知名人物。 与往年不同的是，《名利场》今年首次单独推出了好莱坞明星年度最佳着装榜单，26岁的瑞典女星Alicia Vikander荣登好莱坞榜单第一，而33岁的奥斯卡奖得主埃迪•雷德梅尼(Eddie Redmayne)名列第二，第三名则是26岁的艾玛•斯通(Emma Stone)。被众多网民戏称为"毯星"鼻祖的中国演员范冰冰也跻身其中。 《名利场》杂志每年都会发布年度最佳着装榜单，中国"第一夫人"彭丽媛也曾入选。（编译：塔尔）