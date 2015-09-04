2015柔道世锦赛冠军斯梅托夫获得州政府奖励

哈通社阿斯塔纳9月4日电 记者从江布尔州政府获悉，该州州长卡里姆•阔克列克巴耶夫接见2015阿斯塔纳柔道世锦赛冠军耶勒多斯•斯梅托夫和教练阿赫梅特•朱马古罗夫，并分别赠予一套新房和120万坚戈以资鼓励。

据悉，斯梅托夫从5岁开始参加柔道训练。1998年阿拉木图举办全国柔道锦标赛，第一次参加大赛的斯梅托夫就以过人的技术夺得自己级别的冠军，真正开始了其运动生涯，当时他年仅6岁。之后他在阿斯塔纳和阿拉木图的体育寄宿制学校接受了更加系统的体育训练，并在一系列国际大赛上崭露头角：他成为2010年摩洛哥青年世锦赛、2011年阿联酋国际青年锦标赛以及2011年中国国际柔道大奖赛的季军；2011年乌兹别克斯坦世界柔道杯赛和2013年波兰欧洲柔道杯赛冠军。 今年8月24日，2015年度柔道世界锦标赛在阿斯塔纳拉开帷幕。斯梅托夫在60公斤级比赛的决赛中与另一位哈萨克斯坦选手鲁斯塔姆•额布莱耶夫碰面，最后战胜额布莱耶夫夺得金牌。 阿斯塔纳世锦赛有来自世界123个国家的顶尖柔道选手（495男、328女）参加，全球160家媒体参与了赛事报道。（编译：塔布斯）