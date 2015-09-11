2015中国—阿拉伯博览会开幕 哈萨克斯坦东干代表团出席

哈通社塔拉兹9月11日电 2015中国-阿拉伯国家博览会10日在宁夏银川开幕，哈萨克斯坦东干代表团出席。

本届中阿博览会以"弘扬丝路精神、深化中阿合作"为主题，会议将围绕"一带一路"建设，探讨各方在电子商务、新能源、高科技、旅游等领域的全方位合作，助力各国合作不断深化。哈萨克斯坦东干代表团领队、"丝绸之路"国际学院社会基金会主席、哈萨克斯坦东干人协会主席胡塞•达乌罗夫在接受哈通社记者采访时表示，共有来自80多个国家的代表出席本次博览会，其中不仅包括阿拉伯国家，也有来自其他国家的穆斯林团体代表。 达乌罗夫表示，哈萨克斯坦代表团希望通过本次博览会，进一步加深两国之间合作。哈萨克斯坦东干人始终是哈中两国关系发展的拥护者和推动者。目前，在哈共有5-6万东干人，其中江布尔州就有3.5万人。在哈的东干人大多属在130多年前清朝同治年间西北回民起义失败后，逃亡中亚的陕甘回民后裔。目前在中国宁夏回族自治区共有250多万回族（东干人）生活着，近些年来，宁夏的社会经济得到飞跃发展，在农业和工业众多领域积累众多经验。凭借着文化和历史纽带，哈萨克斯坦东干人希望成为哈中两国交流的桥梁，促进双方合作，推动两国关系进一步加深。 达乌罗夫说，在中阿博览会开幕前一天，宁夏回族自治区主席刘慧女士特地接见了哈萨克斯坦代表团，就宁夏与哈方之间的合作进行了探讨。刘慧女士表示，希望哈萨克斯坦东干人为宁夏与哈方开展合作做出积极贡献，而宁夏政府愿为双方合作提供大力支持。（编译：吴然）