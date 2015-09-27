2015欧亚经济论坛达成多项共识

哈通社阿斯塔纳9月27日电 据中国媒体报道，2015欧亚经济论坛26日在中国西安落幕。全球53个国家和地区的2180名政商学界代表参加各项活动，达成了一系列重要共识和务实成果。

据欧亚经济论坛副秘书长、西安市副市长李婧介绍，本届论坛上达成了多项合作倡议，包括成立"一带一路"国际科技园区联盟、"一带一路"产业园区发展联盟、丝绸之路沿线城市高端人才合作联盟等。 在展览交易方面，本届论坛上洽谈形成了众多经贸成果。本届论坛框架下举办的上海合作组织国家商品展，共有来自中亚、南亚、西亚等地的14个国家参展，参展企业达200多家，境外参展商500多名，初步统计展会交易额近50亿人民币。

此外在论坛自身建设方面，也建立完善了多项全新机制。欧亚经济论坛组委会工作会审议通过的《欧亚经济论坛2025行动纲要》，明确了论坛未来十年的发展宗旨、合作内容、举办模式和组织机制等十大发展重点。作为本届论坛框架下举办的一项重要活动，上合组织和柬埔寨王国在论坛期间签署了《关于给予柬埔寨王国上海合作组织对话伙伴地位的备忘录》，进一步充实了论坛服务上合组织多边区域合作的功能。

欧亚经济论坛发起于2005年，是一个以上海合作组织成员国和观察员国为主体，面向上合组织所覆盖的广大欧亚地区的、开放性的高层次国际会议。欧亚经济论坛总部设在西安，每两年举办一次。