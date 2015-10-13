安格斯•迪顿获2015年诺贝尔经济学奖

哈通社阿斯塔纳10月13日电 据英国《金融时报》报道，出生于英国、现在任职于美国普林斯顿大学的经济学家安格斯•迪顿因为开创性的研究工作而获得诺贝尔经济学奖，他的研究揭示了哪些因素决定贫困，以及人们如何作出自己的消费决策。

瑞典皇家科学院表示，迪顿被授予该奖是因为他"对消费、贫困和福利的分析"。

"（他的研究）在方法上展示了令人印象深刻的广度：基本理论；用于测试理论的统计方法；对现有数据质量的深入把握；以及在产生新类型数据上的大量工作。"

拥有美英双重国籍的迪顿，是自2003年克莱夫•格兰杰赢得诺贝尔经济学奖以来首位获得这一殊荣的英裔学者。他成为少数独享800万瑞典克朗（合98万美元）奖金的学者之一。

迪顿在研究中采用了创新的统计方法，以求理解哪些因素驱动着人们的购物习惯，政府如何更好地促进经济发展。

他率先利用更精确的微观经济数据探究经济体作为一个整体在发生什么，在此过程中质疑著名的假设，并帮助解决消费和收入之间貌似存在的矛盾。

"自然科学家往往对（诺贝尔经济学奖）嗤之以鼻，不承认经济学也是科学。"牛津大学经济学家、曾与迪顿共事的约翰•米尔鲍尔表示，"这是一个例外，它是最高标准的循证经济学。"

例如，迪顿曾与米尔鲍尔一起编写了一个方程组，试图描述消费者对于不同商品的决策是如何互动的。对于正在酝酿政策变化（比如降低针对某些产品的增值税）的政府，这种理解是不可或缺的，因为此类决策对不同的消费者群体会产生不同的影响——取决于他们购买什么。

他进一步发展了诺贝尔奖得主佛朗哥•莫迪利亚尼和米尔顿•弗里德曼对于消费和收入之间联系的研究，以求理解收入变化如何驱动消费变化。他警告不要使用整个经济的汇总数据为重要决策提供依据，并且证明，了解不同消费者群体的具体情况（取决于他们的年龄或收入水平）是至关重要的。

伦敦大学学院经济学家奥拉齐奥•阿塔纳西奥表示："安格斯•迪顿是深刻理解消费行为的极少数人之一，他对消费行为的理解不仅涵盖广大个体，还涵盖时间维度。"

迪顿主张构建广泛的消费模式数据集，据此理解贫困的决定因素，他认为这很有必要。与以往的假设相反，他展示了提高人们的收入会带来更好的食物摄入。这意味着，没有什么实证理由支持某些机构的建议，即援助计划应当专注于提供食物，而非促进经济增长。