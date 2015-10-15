2015《城市之间》国际版之“游牧战神”哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳10月15日电 据新华网报道，在2015《城市之间》国际版第二期中，哈萨克斯坦队发挥出色成功占据总成绩第一名。

"我们游牧民族的孩子都不怕牛，更不会怕《城市之间》的公牛！"哈萨克斯坦队教练阿尔达克·纳扎罗夫在2015《城市之间》国际版第二期录制之前向记者说出了这番豪言壮语。 公牛的朋友 勇敢的游牧民族 教练阿尔达克已经不是第一次参加《城市之间》国际版，早在2007年他就曾以队员兼助理教练的身份帮助哈萨克斯坦在法国夺得冠军。如今，阿尔达克以主教练的身份来到中国，觉得自己肩负的责任更大了。"其余四个国家都派出了顶尖选手，尤其是实力不俗的法国和阿尔及利亚在很多游戏上都是我们最强大的对手。" 虽然阿尔达克如此谦虚的评价对手，但面对《城市之间》的公牛，这位曾获得摔跤好手可是信心十足。"哈萨克斯坦自古以来就是游牧民族，我们这些长在牛背和马背上的孩子对牛有特殊的感情，是别的国家没有的亲切感。我相信《城市之间》的牛也是我们的朋友，它一定能感受到哈萨克斯坦人民的友好。" 一提起牛，阿尔达克的弟弟，队里的主力选手贝布特·纳扎罗夫也凑过来兴奋的讲述他眼中的公牛，"我很喜欢《城市之间》里有牛的游戏，每个都想参加。虽然那些牛看上去很凶，但我一点都不怕它们。上场前我都在心里对牛说，我一定会干掉你累垮你的！" 值得一提的是，与其他参赛国家不同，哈萨克斯坦队有一名中文流利的翻译：叶尔森。叶尔森出生并长大在新疆，原本是教练Ardak的私人翻译。出于对《城市之间》的喜爱，叶尔森此次主动要求参加游戏，并为全队担任中文翻译。"我主动提出参加有公牛的游戏，因为我知道我一定能战胜它！"被问及会对牛说些什么话是，叶尔森笑着说"小牛，请对中国和哈萨克斯坦人民好一点。" 《城市之间》——中哈人民交流的纽带 提到中国与哈萨克斯坦人民深厚的友谊，不论是叶尔森还是阿尔达克都表示希望能有更多像《城市之间》这样的节目增进两国人民交流。"我参加了很多次‘城市之间'，相比其他举办国，我对中国更有感情，也更喜欢在中国比赛。"阿尔达克说道，"我有很多中国朋友，这样的比赛使我和我的中国朋友感情更加牢固。" 10月20日，2015《城市之间》国际版将播出第三期，哈中两国代表队将有怎样的表现，让我们拭目以待。