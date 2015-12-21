穆拉特别克•哈伊洛尔达赢得《2015哈萨克斯坦好声音》总决赛冠军

哈通社阿斯塔纳12月21日电 备受关注、深受观众喜爱的《哈萨克斯坦好声音》第三季，于2015年12月20日落下帷幕。在经过长达半年的精彩角逐之后，第三季好声音学员穆拉特别克•哈伊洛尔达夺得本季赛事最终冠军。

数周来，《哈萨克斯坦好声音》节目通过在国家电视台的现场直播，以收集观众投票方式进行了多轮残酷的淘汰赛，最终从16位选手中，选出了最受观众欢迎的4位歌手，进入最终决赛。 4位选手分别是：叶尔波勒•塔吉巴耶夫、穆拉特别克•哈伊洛尔达、迪亚娜•伊斯曼洛娃以及来自中国的哈萨克族选手詹娜特•阿德勒汗克兹。 在决赛第一轮，4位歌手分别演唱了四首歌曲。通过随后收集的观众投票（网络、短信及现场投票），詹娜特•阿德勒汗克兹与穆拉特别克•哈伊洛尔达淘汰另外两位选手，高票进入第二轮。

在第二轮较量中，歌手将于其导师合作献声。最终，穆拉特别克及其导师玛蒂娜•萨都瓦哈索娃一同演唱的歌曲《草原湖边之夜》，赢得了观众的青睐，夺得冠军。 获得冠军的穆拉特别克•哈伊洛尔达将获得总计500万坚戈的奖金。（编译：塔尔）