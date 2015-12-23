年终盘点：2015年那些闪耀国际舞台的哈萨克歌手

哈通社阿斯塔纳12月23日电 2015年，对于那些参加国际性赛事的诸多哈萨克歌手们而言，可谓是丰收的一年。

在诸如"斯拉夫集市"国际艺术节、"新浪潮"大赛以及其他各类国际性音乐舞台上，来自哈萨克斯坦的选手们纷纷献声，不仅向全球观众展现了哈萨克歌手的风貌，而且其中不少年轻的艺人还获得了相当不错的成绩。 在今年于俄罗斯举办的"新浪潮"国际音乐大赛上，哈萨克斯坦歌手Ademi不仅斩获亚军，而且以最高的投票率，将大赛"最受观众喜爱歌手"奖项收入囊中。

在此次大赛中，来自哈萨克斯坦的Rin'Go组合、The Jigits组合及歌手海拉特•图恩帖科夫虽未能进入决赛，但仍取得了大赛总成绩第四名的好成绩。 值得一提的是，歌手Ademi在大赛第三天的比赛中，以一首优美动人的歌曲《去年春天（Последняя весна）》，向已故著名歌手巴特尔汗•舒克诺夫致敬。

Ademi在新浪潮"国际音乐大赛中演唱《去年春天（Последняя весна）》

在白俄罗斯维捷布斯克市举行的"斯拉夫集市2015"国际艺术节上，我国选手迪马什•库达伊别尔艮以总成绩175分获得特等奖，并同时荣获"Lira"特别奖。

丹尼莉亚•托列硕娃获得"新浪潮"国际音乐大赛少儿组"最受观众喜爱"奖。

鲁伊扎•努尔胡瓦特娃在"斯拉夫集市2015"国际艺术节儿童组中夺冠。

2015年12月20日，土耳其伊斯坦布尔举行"Turkvizyon-2015"突厥歌唱大赛决赛。我国人气组合"Orda"，在来自21个国家的参赛选手中脱颖而出，最终以185分的总成绩，获得亚军。

Jigboys虽然未能在俄罗斯"最佳舞台（Главная сцена）"音乐选秀节目中获得名次，但该组合出色的表演和动人的歌声，在评委和观众们心中都留下了深刻的印象。

在俄罗斯市举行的TNT电视台"舞动秀"选秀节目中，卡拉干达舞蹈演员瓦拉迪斯拉瓦•金一路过关斩将，闯入决赛圈。此后，她更凭借在节目中的出色表现，收到了著名舞蹈演员米格尔邀请，成为了其组合的正式成员。

比纳泽尔•叶尔马哈姆别托娃在俄罗斯"音色（Голос）"选秀节目中，一路闯入大赛第三轮。

歌手柳娜在今年的土耳其"Rising Star Turkey"音乐赛上表现出色，虽止步决赛圈，但她仍获得了评委团和观众的一致好评。

现年35岁的中国哈萨克族歌手别里克•伊斯哈克，在选秀节目《中国好声音》中惊艳献声，获得了大量好评。

在乌克兰选秀节目《X音素》中，来自阿斯塔纳的年轻艺人艾詹•苏勒坦诺娃以动人的歌喉打动了全场观众，俘获了众人的心。

阿斯塔纳舞者尼古拉•契尔尼科夫（艺名Killa Kolya）成为首位打入Red Bull BC One（红牛街舞大赛）决赛圈的哈萨克斯坦选手。在意大利的罗马新城议会大厦（Palazzo dei Congressi）举行的全球总决赛上，共有16位选手进行了对决。 决赛中，尼古拉最终输给了美国选手El Nino。但其精彩的表现赢得了现场观众的支持，很多人都认为，这位来自哈萨克斯坦的选手拥有足以夺冠的实力。（编译：塔尔）