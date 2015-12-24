2015年成为外汇套利交易遭遇最惨淡一年

哈通社阿斯塔纳12月24日电 据外媒消息，作为华尔街曾经最普遍不过的投资策略之一，外汇套利交易（carry trade）在2015年却基本被遗忘了。

据德意志银行统计，2015年是金融危机以来外汇套利交易最惨淡的一年。一个主要原因是2015年货币市场极度不稳定，而从某种程度来说，外汇套利交易赌的就是汇率的稳定性。

外汇套利交易，是指利用全球货币利差进行获利的一种投资方式。为了进行交易，投资者会借入或卖空无风险利率较低（如利率为1%）的货币，然后再买进高利率货币（如利率为3%）。这个过程中，如果两种交易货币的利率都没有出现浮动，也没有出现汇率波动，那么投资者就会在一年中净赚2%的收入。更好的情况是利差进一步拉大，例如，利率为3%的货币所在国家央行进一步提高了利率，那么投资者就能够获得更多收益。

然而，如果前一种货币所在央行将利率提升为2%，而后一种货币的利率又下降为2%，那么收益就会蒸发。

另外，如果卖空的货币利率一路飙升，而购入货币的利率又不断走低，那投资者就会面临巨大的损失。2015年，利差交易者们受到了双向的打击，货币市场出现大幅波动，利率起伏也很大。

"美联储收紧政策、中国利率市场化政策和新兴市场的泡沫破碎，都对外汇套利交易组合造成了不小的冲击。"德意志银行外汇策略师奥利弗·哈维（Oliver Harvey）在本周二给客户的报告中写道。

不过，黑暗之中，可能依然还有一线希望。奥利弗表示："对货币交易来说，如果前一年收益较差，通常下一年局面就会扭转。"事实上，2008年投资者在外汇套利策略中折损29%后，2009年投资者却赚了23%。

到2016年，"如果中国经济的衰退能被遏制，以及大宗商品价格触底，外汇套利交易组合或许也能够有一个不错的收益。"

换句话说，就是看运气。

然而，道琼斯全球顾问公司创始人马克·道（Mark Dow）表示，外汇套利者的春天快要结束了。

马克在接受一个电话采访时表示："过去，不少亚洲国家的货币都与美元挂钩，但如今，很少有国家盯住汇率了。整体来看，利率都非常、非常低。所以，很难再有真正的套利交易了。"