2015年美元风光无限 新兴市场则黯然神伤

哈通社阿斯塔纳12月25日电 据路透社消息，2015年美元表现称雄，全年在美国联邦储备委员会(美联储/FED)加息预期的推动下节节攀升，而这只靴子也在12月16日最终落地。另一方面，新兴市场、石油和金属则成了大输家。

美元指数.DXY全年累计上涨9%，2014年累计上涨近13%。

今年涨幅有一半以上是在9月前录得，欧洲央行在9月正在准备启动印钞计划。还有4%涨幅为9月以来录得，美联储从那时开始明确表示最终将启动加息。

与之形成鲜明对比的是，油价全年累计跌幅可能达35%。尽管去年油价已经大幅下挫，但在今年5月还是再度展开跌势，当时市场担心原本渴求资源的中国需求或开始回落。

油价跌势真正加快是在10月初。随着石油出口大国沙特继续毫无节制地生产，原油价格本周触及11年低位。

当前石油供应本就过剩。过去六年中，美国石油产量增加了一倍，而随着国际制裁的取消，伊朗很快也将向全球市场供应更多石油。

尽管俄罗斯因乌克兰事件而遭到制裁，又赶上油价暴跌，但该国债券今年仍上涨近20%。以美元计，匈牙利股市.BUX则涨逾30%。

乌克兰债券今年大涨逾40%，为全球表现最佳者。委内瑞拉及阿根廷债券则分居第二及第三名，分别劲扬40%及20%。

上海A股表现亦不惶多让，年内上涨7.5%；日经指数则涨7.2%。

沪股今年涨幅一度高达30%，但由于中国经济放缓超预期已料定成为今年一个重要主题，该股市又大幅回落。政府当局8月时更放手让人民币贬值3%，令市场措手不及。