工作纪要：纳扎尔巴耶夫总统的2015年

哈通社阿斯塔纳1月12日电 刚刚过去的2015年，对于大多数人而言均显得十分的繁忙。这一年间，哈萨克斯坦经历了众多重大的政治、经济和人文活动，并且遭遇了全球性的经济危机影响。在这一大环境下，纳扎尔巴耶夫总统领导着哈萨克斯坦人民，在2015年执行了诸多政策，完成了一系列的计划。

2015年，纳扎尔巴耶夫总统同来自国内国际的众多企业签署了事关国计民生的700多项合作协议，主持召开大型会议17场、政府扩大会议3场、外国投资者座谈会1场、安全会议5场。

纳扎尔巴耶夫总统2015年全年，共签署文件6300多份，其中包括168项法案、216条总统令、67条命令、16份会议纪要、1208分工作文件、400份分析和信息文件及269分公民申诉文件。

同时，纳扎尔巴耶夫总统在2015年间，巡视国内各州共15次，足迹遍及国内主要城市。9次出访外国，出席国际会议和峰会共16场，参与了超过100多次外交会面及相关活动。

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2015年4月26日，哈萨克斯坦举行非例行总统选举。纳扎尔巴耶夫总统在此次大选中共获得8833250张选票，得票率为97.75%。

2015年4月29日，成功连任的纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳独立宫出席新总统宣誓就职仪式并向全体哈萨克斯坦人民宣誓。

纳扎尔巴耶夫总统站立在白毡上手摁着宪法用哈萨克语说道，我将忠诚地为哈萨克斯坦人民服务，严格遵守共和国宪法和法律，保障公民的权利和自由，认真履行赋予我的哈萨克斯坦共和国总统的神圣职责。

值得一提的是，根据中央选举委员会4月28日公布的数据，在4月26日举行的总统大选中，95.21%的选民参加了此次投票。超过37个国家和国际组织派观察员对此次大选进行了监督，对此次总统大选的真实有效表示认可。

哈萨克斯坦选民通过本次选举向世界展示了团结有序、积极向上的良好形象，又一次向世界充分展示了哈萨克斯坦民主制度和政治文化的魅力和活力。

2015年5月5日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开选举后的首次政府扩大会议。

会上，纳扎尔巴耶夫总统批准了国家改革委员会章程。国家改革委员会是纳扎尔巴耶夫总统为推行五大改革目标而提出并建立的机构，政府总理马西莫夫被任命为该委员会主席。

纳扎尔巴耶夫总统表示，工业领域应积极引入创新技术和新的科研成果。因此，为完善这方面的司法保障，政府应尽快起草制定科研商业化法案。此外，总统在讲话中强调，推进工业化计划将极大的提高国内经济产能，这将是经济多样化计划的一个重要方面。生产加工领域至少要引进10个大型跨国公司，并打造3-4个哈萨克斯坦出口品牌。

纳扎尔巴耶夫总统还表示，应实施全民财产收入和支出的公开化，全面杜绝影子经济。他说："税收体系也将实行改革，在全面实现公开收入与支出之前，国家正在实施财产合法化的举措。我曾多次强调，正在实施的财产合法化不是儿戏，我们正处在全民财产收入公开化时代的门槛上。纳扎尔巴耶夫指出，实行全民财产公开将有效杜绝影子经济，缩小贫富差距，为建立法制、透明的社会起到积极的推动作用。"

纳扎尔巴耶夫还鼓励在国外银行有存款的公民将资金转存国内，他说，国家不会追究财产的来源。

2015年5月7日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府会见了到访的中国国家主席习近平。两国领导人就哈中两国在经贸、投资、金融、人文文化、地区安全等领域合作进行深入探讨，并就双方在联合国、上合组织、欧亚经济联盟等国际组织框架下的双边和多边合作进行讨论。

会谈中，纳扎尔巴耶夫强调，哈方高度重视发展同中国的关系，始终将对华关系置于哈萨克斯坦外交优先方向。他说，哈萨克斯坦自独立伊始，就十分注重同中国的合作，哈萨克斯坦同中国的双边合作关系已经发生了质的变化，两国已成为相互信任的友好邻邦和重要的经济合作伙伴。如今进一步强化两国关系的所有条件已具备，双方也已制定明确的相关计划，这必将推动哈中关系迈上一个新的高度。

习近平祝贺纳扎尔巴耶夫再次当选哈萨克斯坦总统。他还指出，近些年来，中哈全面战略伙伴关系快速发展，双方达成的共识正在得到有效落实。中哈两国已经成为了保障地区安全稳定发展的重要的建设性力量。中方高度重视对哈关系，尊重哈萨克斯坦独立、主权和领土完整。

2015年5月9日，纳扎尔巴耶夫总统出席俄罗斯卫国战争胜利70周年纪念活动。期间，总统在莫斯科同一些国家和国际组织领导人举行会晤。在与联合国秘书长潘基文举行会晤时，双方就扩大和深化双边合作提出了积极务实的建议，达成广泛一致。

2015年5月22日，纳扎尔巴耶夫总统出席第八届阿斯塔纳经济论坛。在论坛上，纳扎尔巴耶夫总统发表讲话称，对未来发展构成威胁的全球范围内的挑战正在形成，他同时提出建立欧亚联合经济空间的倡议。

5月21日开幕的第八届阿斯塔纳经济论坛共有来自90个国家的近3000名代表出席，其中包括200多位政府首脑、议员、金融界代表、诺贝尔奖得主、国际组织负责人和著名学者。本届论坛为期两天，期间将举行近30场会议，这些会议内容与具有巨大经济发展潜力的基础设施建设相关。联合国、欧安组织和世界银行等重要国际组织派员出席论坛。

2015年6月10日，世界和传统宗教领袖大会在阿斯塔纳召开。纳扎尔巴耶夫总统、联合国秘书长潘基文和欧安组织、联合国教科文组织领导人以及各宗教和国际团体代表出席会议。

在第五届世界和传统宗教领袖大会上发表讲话时，纳扎尔巴耶夫总统表示，用伊斯兰教义为恐怖主义和极端主义行为辩解是对宗教信仰的侮辱。他还强调，哈萨克斯坦在积极发展中取得的成绩，正是基于和平稳定的社会环境。这也是哈萨克斯坦实现跻身世界最发达30国家行列计划的基础。

2015年7月8日，纳扎尔巴耶夫总统与到访的印度总理纳伦德拉•莫迪在总统府举行会晤，双方就哈印关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。纳扎尔巴耶夫表示，近些年来，哈印两国关系不断发展，互信日益加深。莫迪总理的访问无疑是哈印两国关系史上重大历史事件。哈印双方在许多国际和地区问题上拥有广泛的共同利益，两国在经贸领域具有巨大的合作潜力。数世纪的文化历史纽带将使哈印人民越走越近，两国目前所拥有的巨大合作潜力也将造福于两国人民。相信莫迪总理的本次访问将开启哈印合作的新篇章，使两国关系上升至新的水平。

2015年7月9日，金砖国家同欧亚经济联盟、上海合作组织成员国、观察员国及受邀国领导人对话会在俄罗斯乌法举行。纳扎尔巴耶夫总统同俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平、巴西总统罗塞夫、印度总理莫迪、南非总统祖马以及亚美尼亚总统萨尔基相、阿富汗总统加尼、白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统鲁哈尼、蒙古国总统额勒贝格道尔吉、巴基斯坦总理谢里夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统卡里莫夫等共同出席。

与会领导人围绕加强各国在发展和复兴道路上的合作交流、加深新兴市场国家和发展中国家团结友谊、提高各国人民福祉等主题进行讨论，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫在发言中强调，本次乌法峰会充分证明了与会各国正在沿着全球发展进程前进。多极世界格局的逐渐形成、全球性挑战和威胁的出现、以及各国和各地区之间相互依存度的不断提高，都是当前国际社会面临的新课题。在此条件下，欧亚经济联盟、上海合作组织以及金砖国家等组织和机制的重要性日益凸显，而积极推动纵向和横向交通物流走廊的发展，将为各国经济增长创造新的机遇。全球金融与经济危机给我们留下了深刻的教训，也使国际社会明白了一个真理：没有共同的努力，解决存在的缺陷、不平等根本性问题是不可能的。纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦愿同国际社会一道，为解决当今社会最为严峻的问题继续努力。

纳扎尔巴耶夫总统最后指出，在全球面临新的挑战和威胁、国际经济形势仍然复杂多变的今天，加强各国之间的对话和交流变得尤为重要。作为史无前例的合作机制，欧亚经济联盟、上合组织以及金砖国家机制致力于全球多数人口的安定和繁荣。坚信三个国际组织互惠互利的合作潜力，将对解决全球问题起到积极作用。

2015年7月10日，纳扎尔巴耶夫总统出席在俄罗斯乌发市举行的上合组织成员国元首理事会小范围会谈。

2015年7月27日，世界贸易组织总理事会在瑞士日内瓦举行会议，纳扎尔巴耶夫总统出席会议，并与世贸组织总干事罗伯托•阿泽维多共同签署《哈萨克斯坦加入世界贸易组织议定书》。随后，阿泽维多郑重的将一块写有"哈萨克斯坦"字样的世贸组织成员国铭牌，交付于纳扎尔巴耶夫总统，这象征着世贸组织认可了哈萨克斯坦的世贸组织成员国地位。纳扎尔巴耶夫总统向与会的世贸组织各成员国代表表达了衷心的感谢，并强调，哈萨克斯坦入世之后，将进一步加深同各成员国之间的经贸往来，愿同各国在互惠互利的原则上实现共同发展，造福各国人民。相关活动结束后，世贸组织秘书处和哈萨克斯坦代表团成员一同合影留念。



2015年8月30日，纳扎尔巴耶夫总统乘专机抵达北京，开始对中国进行国事访问。期间，纳扎尔巴耶夫总统同中国国家主席习近平举行会晤，会见了一系列中方企业界代表，并出席纪念中国抗日战争胜利70周年阅兵式。

纳扎尔巴耶夫总统的此次访华之行受到了中方的高度重视。在纳扎尔巴耶夫总统和中国国家主席习近平的共同见证下，哈中两国签署了一系列重要的合作协议。纳扎尔巴耶夫总统与习近平主席之间的会谈，使哈中两国在政治、经济、投资和人文等领域的合作迈上了一个新的台阶。

2015年9月15日，集体安全条约组织集体安全理事会小范围会议在杜尚别举行，纳扎尔巴耶夫总统同亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯和俄罗斯等5国领导人共同出席。在随后召开的集体安全条约组织集体安全理事会扩大会议上，纳扎尔巴耶夫总统表示，集安组织各成员国应加强对国际恐怖主义的打击力度。

2015年9月26日，纳扎尔巴耶夫总统抵达美国纽约，出席联合国70周年系列峰会。

纳扎尔巴耶夫总统当地时间27日在联合国可持续发展峰会发表讲话时表示，目前的难民潮，并不仅仅是因为战争，与各国不平衡发展也息息相关。他同时提议，全球各国每年将其自身国防预算的1%，捐入为可持续发展而成立的联合国专项基金池。"我们能够实现的最具意义的事情就是--避免人类的希望因现代世界面临的危机与威胁而破灭。哈萨克斯坦愿为世界发展做出做出所有力所能及的努力。"他说。

纳扎尔巴耶夫还在发言中指出，在联合国千年发展目标落实过程中，哈萨克斯坦作出了众多富有成效的工作，并制定了像"绿色经济"过渡的战略方针。但仅靠自身努力，仍有很多问题无法得到妥善的解决，因此中亚国家期待国际社会伸出援手，帮助解决咸海和塞梅核试验污染问题。

2015年9月28日，纳扎尔巴耶夫总统在联合国大会一般性辩论上以哈萨克语发表演讲。演讲中，纳扎尔巴耶夫总统国际社会应团结起来共同面对全球性的恐怖主义威胁，并建议建立一个由联合国领导的统一反恐战线。

纳扎尔巴耶夫认为，联合国各成员国应团结一致，推动以全球稳定发展与昌盛为目标的超主权货币的制定。

发言中，纳扎尔巴耶夫指出，作为综合性组织，联合国是无可取代的。各国遵守其国际义务乃是当今国际秩序的基石。哈萨克斯坦始终支持和平解决乌克兰危机和有关各方全面履行明斯克协议。当下，有必要尽全力为恢复国际关系中的对话和互信作出努力。因此，哈方提议在2016年召开联合国高级别会议，以明确当今国际法的基本原则。

此外，纳扎尔巴耶夫总统还提议，随着时代的发展，联合国总部有必要考虑迁往亚洲国家。

在纽约访问期间，纳扎尔巴耶夫总统还密集会见了一系列国家和国际组织领导人，并同众多美国企业界代表举行了会谈。

2015年10月8日，纳扎尔巴耶夫总统在塔拉兹出席哈萨克汗国建立550周年纪念碑揭幕仪式。在纪念仪式上，纳扎尔巴耶夫总统强调，纪念哈萨克汗国的建立，是为了传承共同的历史记忆，铭记先辈的丰功伟绩，并将伟大草原的精神内核展现在世人面前。

纳扎尔巴耶夫还向前来出席此次全国性大型庆典活动的17个外国代表团表示感谢。他说："550周年庆典，向世界展示了哈萨克斯坦深厚的历史根基和独立的民族意志。全世界都将通过这一盛典，了解哈萨克人伟大的历史。"

纳扎尔巴耶夫总统还表示，"永恒的国家"以及"伟大草原"概念，将成为哈萨克斯坦稳定发展的象征。

2015年10月15日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府同到访的俄罗斯总统弗拉基米尔•普京会晤，双方就哈俄关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫表示，依托《哈俄二十一世纪睦邻友好同盟条约》，且同为集安组织和欧亚经济联盟等组织的成员国，两国关系正在不断发展，各领域合作成果显著。哈萨克斯坦始终是俄罗斯值得信赖的友好邻邦，这也符合哈萨克斯坦人民的利益。普京强调，俄哈关系并非简单的相互信任，而是全天候的坚固同盟。哈萨克斯坦是俄罗斯最大的贸易伙伴之一，目前在哈萨克斯坦的俄资企业已超过6000家。由纳扎尔巴耶夫总统提议成立的欧亚经济联盟发展迅速，为双方经济的高度发展创造了良好的条件。

2015年10月16日，独联体国家首脑会议在阿克莫拉州布拉拜景区召开，会议由纳扎尔巴耶夫总统主持。亚美尼亚总统萨尔基相、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫、俄罗斯总统普京、阿塞拜疆总统阿利耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统卡里莫夫、摩尔多瓦外交部及欧洲一体化事务部副部长加利布尔、土库曼斯坦副总理萨特利科夫、乌克兰驻哈使馆临时代办拉兹布尼克、独联体执行委员会主席列别杰夫出席会议。

纳扎尔巴耶夫总统在会上发表讲话，强调独联体在国际安全领域已经拥有了重要的地位。全球性的恐怖主义已经严重威胁到了国际社会的安全、和平与稳定，造成了大量青年和儿童的死亡。

"这直接带来了自二战结束以来规模最大的难民潮，数量众多的难民正在从北非和中东地区涌入欧洲。要解决这一问题，需要国际社会拿出更多的人力和财力资源。此外，我们还必须严防那些混在难民当中的恐怖分子。这些恐怖分子一旦渗透入其他地区，必将成为那些地区制造不稳定因素的源头。"他说。

纳扎尔巴耶夫还表示，为应对威胁国家安全的恐怖主义，独联体各成员国均有必要实施相应的应对措施。 "正如我在联合国大会上发言时所强调的一样，国际社会有必要在联合国框架下，成立共同打击国际恐怖主义组织的机制。我们应该加强这方面的工作，进一步强化独联体反恐中心的实力。在独联体国家首脑们庆祝联合国成立70周年的同时，我们今天还将通过共同打击国际恐怖主义的声明。"他说。

会后，独联体国家轮值主席国席位被移交至吉尔吉斯斯坦，下一次独联体国家首脑会议将于2016年9月16日在吉尔吉斯斯坦举行。

2015年10月27日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府同到访的日本首相安倍晋三举行小范围会晤，双方就哈日关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫首先欢迎安倍晋三首次对哈萨克斯坦进行正式访问，并对其再次当选日本首相表示祝贺，祝福他在造福日本人民的事业中再创光辉。

安倍晋三对纳扎尔巴耶夫的热情邀请和盛情款待表示感谢。他说，作为时隔9年再度到访哈萨克斯坦的日本首相，我深感荣幸，这也是我首次到访贵国。此前，我与您在各类国际会议期间曾有过三次会晤，这是我们两人的第四次会晤。我非常高兴，双方能够在这种友好合作的基础上积极推动两国关系的发展。安倍晋三表示，他本次访哈还带来阵容庞大的代表团，其中包括众多日本企业的负责人。日方期待本次访问能够取得实质性的成果。

纳扎尔巴耶夫与安倍晋三签署关于深化和扩大哈日战略伙伴关系的联合声明，以及关于全面禁止核试验条约的联合声明。哈日双方还签署两国金融监管部门合作议定书。

2015年11月3日，纳扎尔巴耶夫总统对英国进行正式访问，并同英国首相戴维•卡梅伦举行会晤，双方就哈英关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

哈英经贸关系发展和投资领域合作成为了两国领导人会晤的主要议题之一。英国是哈萨克斯坦主要的投资来源国之一。1995-2015年间，英国对哈投资总额累计达112亿美元。即使在大宗商品价格低迷的当下，两国双边贸易额依旧保持了增长势头。与此同时，将英国对哈投资引向非资源和高新技术领域、联合实现工业项目，以及开拓两国在农业、交通基础设施建设、绿色能源等领域合作也成为了双方探讨的重点问题。双方还就无核化、核不扩散、在哈建设核燃料银行、乌克兰和叙利亚当前局势、打击恐怖主义和跨国毒品流通、应对非法难民等国际和地区热点问题交换意见。

当地时间3日下午，哈萨克斯坦-英国政府间经贸合作委员会第二次会议在伦敦召开，纳扎尔巴耶夫总统与英国首相卡梅伦出席会议。

当地时间4日，对英国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统在伦敦会见英国女王伊丽莎白二世。

纳扎尔巴耶夫总统对英国进行正式访问期间，两国共签署总价值130亿美元的46个协议。

2015年11月5日，纳扎尔巴耶夫总统对法国进行正式访问。法国政府首先在巴黎荣军院举行了盛大的欢迎仪式，以最高礼遇迎接正式访问法国的纳扎尔巴耶夫总统。随后，法国总统弗朗索瓦•奥朗德在爱丽舍宫同纳扎尔巴耶夫总统举行了会谈。

期间，纳扎尔巴耶夫总统在巴黎会见一系列法国大型企业代表，就两国经济合作、法国企业对哈投资等问题进行深入探讨。与会企业代表高度评价哈萨克斯坦在完善投资环境方面的努力。法国企业代表表示，哈方充分证明了自己是一个值得信赖的合作伙伴，法方对在哈开展新的合作项目具有浓厚兴趣。

纳扎尔巴耶夫总统对法国进行正式访问期间，两国共签署总价值超过50亿美元的合作协议。

2015年11月30日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳独立宫向全国人民发表2016年度国情咨文：《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》。在国情咨文当中，纳扎尔巴耶夫总统主要就哈萨克斯坦在新的国际形势下所面临的严峻考验、国家的应对策略以及未来的主要任务和目标等进行了阐述。

面对新形势下的挑战，纳扎尔巴耶夫总统提出五点措施：稳定金融，优化财政，促进私有化和经济竞争，加强投资吸引力度，改善社会福利。（编辑：塔尔）