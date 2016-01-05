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    2016年1季度我国失业率为5%

    10:13, 01 七月份 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳7月1日电 据ranking.kz消息，2016年1季度哈萨克斯坦失业率仍然为5%。

    数据显示，今年一季度我国经济活跃人口增长0.1%，就业人口增长0.2%。

    就业人口中73%为雇佣就业，13%的劳动力集中在人口稠密地区。

    统计显示，98%的经济活跃人口(840万人)拥有稳定收入，其中大部分为雇用就业(620万人），自主就业人口仅占总就业人口的26.3%。 

    南哈州、阿拉木图州和阿拉木图市集中了300万经济活跃人口，约占全国劳动力总人口的13%。 

    以农业为主的北哈州和石油天然气为主的阿特劳州、曼格斯套州15岁以上人口最少(90万人,约占全国总量的3.7%)。 

    南哈州、阿拉木图市、卡拉干达州非经济活跃人口数量最多(130万人,占全国总量的15.2%)。 

    阿克莫拉州、曼格斯套州和阿特劳州的大学生、退休人员和其他不包括在劳动力人口统计中的人口数量最少(30万,约占全国总量的3.2%)。 

    阿拉木图市、阿斯塔纳市、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州和北哈州经济活跃人口有所增长，但阿克托别州、卡拉干达州、阿拉木图州和南哈州经济活跃人口减少，另有7个州没有变化。 （编辑：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 就业保障 黄金储备 首都
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