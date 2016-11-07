  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    央行：2016年前11个月我国通货膨胀率为7.5%

    12:02, 08 12月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 据国家经济部统计委员会公布的数据显示，2016年年通货膨胀率为8.7%，2015年同期为12.8%。

    2016年前11月，国内通货膨胀率为7.5%，年通货膨胀率降至8.7%。

    全国食品价格上涨幅度为7.8%，非食品商品为8.6%，而有偿服务业的价格上涨为6%。

    统计数据显示，1-11月间我国咖啡、茶叶制品价格上涨36.8%、谷物价格上涨31.3%、糖价格上涨18.4%、面包价格上涨16.8%、鸡蛋价格上涨16.7%、糖果产品价格上涨15.4%、葵花油价格上涨12.8%、清凉饮料价格上涨11.8%、干果价格上涨7.1%。

    水果和蔬菜价格下降15.6%、牛奶价格下降1.9%。

    此外，医药产品价格上涨16.6%、办公用品价格上涨13.6%、个人用品价格上涨12.1%、家用电器价格上涨10.2%、服装和鞋类价格上涨8.4%。

    油价方面，柴油价格上涨39%、桶装液化天然气价格上涨16.5%。

    医疗服务业价格上涨9.8%、学前教育机构的服务费上涨6.5%，文化、娱乐等机构的相关服务费用上涨6.2%。

    机票价格上涨11%，长途火车票价格上涨10.3%、国内长途客车票价上涨8.4%。

    【编译：小穆  审校：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 通货膨胀 社会 央行 经济 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!