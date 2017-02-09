2016年哈萨克斯坦清除涉恐网络信息11万份

哈通社阿斯塔纳 - 2月9日，哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫在阿斯塔纳举行的会议中对该部在2016年进行的工作进行了总结。

据其介绍，在2016年对我国互联网进行的监管当中，共清除了近11万宣传恐怖主义和极端主义，以及怂恿自杀等行为的网络信息和文章。此外，还对发布的信息内容涉及违规行为的网站业主和互联网地址资源，发出警告书500余份。



"在对网络信息进行监督和管理的过程中，信息和通讯部十分重视相关信息的合法性问题。这一问题在近几年正在变得愈发重要，违法信息的数量正在呈现增长态势。"达吾然•阿巴耶夫说。



阿巴耶夫强调，许多违法信息会对年轻人的思想和观念造成不良的影响。



"我们必须清醒的认识到，这些违法信息对公民们，尤其是未成年儿童的破坏性影响。目前，我们已经同许多国际性大型社交网络媒体和搜索引擎达成了协议，共同打击此类违法信息。"他说。



信息和通讯部部长表示，今后在这一方向上的工作将不断开展下去。



"在2016年，我们针对15万份左右违规信息，向发布这些信息的网站业主和互联网地址资源出具了500余份警告书。其中有11万左右的文章和信息，经证实涉及恐怖主义、极端主义以及怂恿自杀等行为，而被依法清除。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】