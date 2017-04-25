2016年互联网媒体国语（哈萨克语）内容增13%

哈通社阿斯塔纳 - 82%的哈萨克斯坦公民熟练掌握国语--哈萨克语的使用。

据哈萨克斯坦统计分析网站 ranking.kz 的统计，国语--哈萨克语使用人群数量，从1991年独立初期的37%，增长至2015年的76.3%。



而2016年底进行的一份统计则显示，日常生活中经常使用哈萨克语的人群数量已经达到了82.3%。



此外，国民对哈萨克语的学习热情也在不断增长，2015年国语学习者人数同比增长22.3%。



掌握俄语的人群数量，在2015年为89.4%，同比下降0.6%。



根据国家制定的语言发展和使用规划，预计至2025年，我国公民的95%将熟练掌握国语--哈萨克语， 90%的国民将同时掌握俄语的使用。



教育系统中，国语的地位将不断巩固。



统计显示，2016年基础教育中熟练掌握国语的学生人数达70%，相比2015年同期增2%。



目前，我国共有3800所学校使用哈萨克语为首要教学语言，占全国学校总数的53%。



2015年这一数据为51%，而1991年仅为32%。



2016年，互联网媒体中以国语内容信息发布为主的网站数量增长12.7%，达84%。而仅发布俄语信息的网站数量下降10.8%，占总数的16%。



但在所有媒体种类当中，互联网媒体数量仅占总数的16%。



而在电视、报纸等传统媒体当中，国语内容信息总量占所有信息内容的一半有余。



2016年新增大众传播媒体2600家，同比增长11%。其中23%为国家媒体。



这一类别的国家媒体发布的信息中，71%为国语内容，同比增长11%。



不过，在数量大幅提升的同时，文化和体育部一项最新的民调结果显示，多数民众批评国语媒体内容枯燥，缺乏吸引力。



随着全球化进程的加剧，哈萨克斯坦人学习和掌握英语的热情也在提升。1991年全国掌握英语的人群仅占总人口的2%，2012年这一数据提升至11.6%，而2016年已达23.7%。



熟练掌握三种语言的人数占总人口的比重，2015年为16%，2016年则增长至20%。



值得一提的是，2016年哈萨克斯坦教育和科学部正式在全国教育系统内引入了三语教育体系，即国语-俄语-英语同时教学。



【编译：木合塔尔·木拉提】