2016年共抓获143名极端主义和恐怖主义嫌疑人

哈通社阿斯塔纳 -- 据总检察院消息，2016年执法部门在打击极端主义和恐怖主义、消除激进主义思潮方面做了大量工作。在过去的一年中，共抓获143名极端主义和恐怖主义嫌疑人。

总检察院在官网介绍说，易受激进主义思想诱惑的大多为曾有犯罪行为、没有稳定工作及未受过高等教育的青年。他们的宗教意识通常较低，对宗教知识缺乏了解，是非辨别能力较差，从而会轻易相信别人，成为恐怖份子利用的工具。恐怖分子通常会利用这些青年的生活问题，引诱他们成为极端组织新成员，并诱导他们实施极端和恐怖犯罪。



为有效解决这一问题，政府于2016年在阿克托别州实施旨在提高居民生活水平的一系列项目，并从全国各地请来神学家、经验丰富的伊玛目、医生、金融家、心理学家及就业保障中心工作人员等230余名专业人士。



据总检察院介绍，通过互联网进行反宣传是打击极端主义和恐怖主义的主要步骤之一。2016年，总检察院向信息和通讯部提出建议，要求禁止互联网资源中涉嫌宣扬激进主义思想的33篇文章访问权，并关闭涉嫌宣扬极端主义和恐怖主义思想的95个网站。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】