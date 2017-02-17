我国与欧亚经济联盟2016年交易额同比减少16.8%
11:14, 17 二月 2017
哈通社阿斯塔纳 -- 据经济部消息，2016年，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家交易额为135.835亿美元，同比减少16.8%。其中，出口额为39.176亿美元（-23.5%）、进口额为96.659亿美元（-13.7%）。
我国向欧亚经济联盟国家主要出口矿产品（占出口总额33.4％）、金属和金属制品（25.7％）、化工产品（19％）、动植物产品和熟食制品（10.8%）。进口产品大多为机器和设备（占进口总额25.8%）、矿产品（16.8％）、化工产品（16.5％）、动植物产品和熟食制品（13.9％）、金属和金属制品（12.5％）。
哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家贸易往来
|2016年
|2015年
|对比
|总交易额
|135.835亿美元
|163.239亿美元
|-16.8%
|出口
|39.176亿美元
|51.203亿美元
|-23.5%
|俄罗斯
|35.092亿美元
|45.476亿美元
|-22.8%
|白俄罗斯
|3190万美元
|5350万美元
|-40.4%
|亚美尼亚
|28万美元
|71.6万美元
|-60.9%
|吉尔吉斯斯坦
|3.762亿美元
|5.185亿美元
|-27.4%
|进口
|96.659亿美元
|112.036亿美元
|-13.7%
|俄罗斯
|91.298亿美元
|105.293亿美元
|-13.3%
|白俄罗斯
|3.326亿美元
|4.88亿美元
|-31.8%
|亚美尼亚
|299.3万美元
|425.6万美元
|-29.7%
|吉尔吉斯斯坦
|2.006亿美元
|1.82亿美元
|+10.2%
【编译：昂哈尔 审校：金桥】