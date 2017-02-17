我国与欧亚经济联盟2016年交易额同比减少16.8%

哈通社阿斯塔纳 -- 据经济部消息，2016年，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家交易额为135.835亿美元，同比减少16.8%。其中，出口额为39.176亿美元（-23.5%）、进口额为96.659亿美元（-13.7%）。

我国向欧亚经济联盟国家主要出口矿产品（占出口总额33.4％）、金属和金属制品（25.7％）、化工产品（19％）、动植物产品和熟食制品（10.8%）。进口产品大多为机器和设备（占进口总额25.8%）、矿产品（16.8％）、化工产品（16.5％）、动植物产品和熟食制品（13.9％）、金属和金属制品（12.5％）。

哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家贸易往来

2016年 2015年 对比 总交易额 135.835亿美元 163.239亿美元 -16.8% 出口 39.176亿美元 51.203亿美元 -23.5% 俄罗斯 35.092亿美元 45.476亿美元 -22.8% 白俄罗斯 3190万美元 5350万美元 -40.4% 亚美尼亚 28万美元 71.6万美元 -60.9% 吉尔吉斯斯坦 3.762亿美元 5.185亿美元 -27.4% 进口 96.659亿美元 112.036亿美元 -13.7% 俄罗斯 91.298亿美元 105.293亿美元 -13.3% 白俄罗斯 3.326亿美元 4.88亿美元 -31.8% 亚美尼亚 299.3万美元 425.6万美元 -29.7% 吉尔吉斯斯坦 2.006亿美元 1.82亿美元 +10.2%



【编译：昂哈尔 审校：金桥】