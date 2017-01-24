2016年中国迎来“婴儿潮” 出生人口达1786万人

哈通社阿斯塔纳 -- 去年是中国自2000年以来出生人口最多的一年。中国国家卫计委表示，根据国家统计局公布的数字，中国2016年出生人口达1786万人，同比增长7.9%，二孩及以上占出生人口比重超过45%。

不过也有中国媒体指出，在出生人口增加的情况下，中国的老龄化率仍在不断上升。



老龄化已成为很多发达国家面对的难题，中国计划生育政策转变后人口趋势的变化，也引起了国际媒体的广泛关注。

英国广播公司（BBC）说，新增近150万新生儿的数字，无论从任何人的审视标准来看都绝对不是个小数，但这对中国来说仍显不够。

事实上，中国在1970年代末实施计划生育时生育率就已经在下降，而如今中国每年都在损失500万劳动力，这样的趋势还会在未来保持多年。

据香港《南华早报》报道，南开大学人口统计学者原新表示，鉴于出生在1970年代末、1980年代初的育龄女性正考虑生二胎，中国新生儿数量会在2017年和2018年达到峰值，预计每年2000万左右。

他说，由于去年才刚刚开放全面二孩政策，相信很多育龄女性还没有生二胎。他说，按照此前的政策，只有1100万对夫妻的一方是独生子女，而全面二孩政策意味着现在有9000万对夫妻可以生二胎。

他表示，政策条件放宽后新增的夫妻大多来自农村，相比生活在城市的夫妻，他们更有动力育有更多孩子，这让中国有望迎来更多新生儿。

不过他也说，随着育龄女性数量的减少，2020年后，新生儿数量很可能重新降至年均1600万的水平。"十三五"期间（2016-2020年），中国育龄妇女总量每年将减少约500万人。

美国有线电视新闻网（CNN）说，过去的低生育率制造了一系列严重的人口挑战。如今的中国正面临人口快速老龄化和适龄劳动力短缺问题，这些都给老年人带来了医保和社会服务方面的压力。

不少人口学者也表示，全面二孩政策的效果不会很快显现出来，需要等到这些孩子长大后加入劳动力大军。

对2016年中国新生儿的大幅增长，新加坡《海峡时报》认为，其中的一个原因是生肖，很多人把诞生在猴年视为更为吉瑞的征兆。

与此同时该报也提醒说，按照中国国家卫计委2015年的一份调查，有75%的家庭不愿生二胎，原因是经济负担。其他原因还包括父母的年龄、对职业发展的影响以及保姆短缺的问题。

韩国人则看到了中国生育率上升中的商机。韩国《东亚日报》援引一位韩国官员的话报道说，中国经济的增长动能已在减退，2016年GDP增长跌至6.7%，但婴儿潮的到来很可能重振中国经济。

报道说，婴儿潮如果成为现实，也会在中长期内成为撬动韩国经济增长的杠杆。自中国宣布二孩政策以来，韩国公司一直在积极寻求进入中国的婴儿用品市场。



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