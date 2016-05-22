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    哈萨克斯坦2016年1季度运输物流企业收入增长显著

    16:02, 22 五月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳5月22日电 据统计部门消息，哈萨克斯坦2016年1季度运输物流企业收入增长显著。

    消息称，2016年1季度哈运输物流公司收入为5676亿坚戈，较去年的3849亿坚戈相比增长近50%，其中55%来自管道运输（2016年1季度为3152亿坚戈，去年同期为1382亿坚戈），36.3%来自陆路运输（去年同期为2059亿坚戈，同比下降2.5%，下降的原因在于铁路运输下降10.6%），7.9%来自航空运输，0.3%来自水路运输。
    另外，旅客运送量同比增长5.9%，达到53.2亿人次。客运量最大的是阿拉木图市（1季度运送12亿人次，同比增长10.5%），其次是卡拉干达州（5.821亿人次，同比增长1.5%）和阿斯塔纳市（5.751亿人次，同比增长11.8%）。
    2016年1季度全哈旅客周转量同比增长4.9%。其中，旅客周转最活跃的地区为卡拉干达州和阿拉木图市（分别为87亿和86亿人/公里），同比分别增长6.1%和9.3%。

    1季度全哈货运量为8.036亿吨，同比增长6.5%。货物和行李运输量最大的是卡拉干达州（1.457亿吨，增长1.5%）、东哈州（1.257亿吨，增长8.4%）和库斯塔奈州（6030万吨，增长3.4%）。

    标签:
    哈萨克斯坦 物流 统计 黄金储备
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