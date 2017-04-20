2016年中国游客境外消费达到2,610亿美元 两倍于美国

哈通社阿斯塔纳 -- 联合国世界旅游组织发布消息，2016年中国游客境外消费达到2,610亿美元，相当于美国游客的两倍。

美国是世界上最擅长消费、最善于利用消费发展经济、最具有消费理念的国家之一。那么，为什么会被中国超过，被中国游客远远地落在后面呢？

目前中国依然是世界最大的出境旅游市场和最大的出境旅游消费国。根据相关数据显示，最近五年中国出境旅游人数的年复合增长率达到了20%。2015年，中国出境游客达1.2亿人次，同比增长10.09%。中国游客境外消费总额达2,150亿美元，同比增长30.3%。

中国居民境外旅游热情增强，到境外旅游的人数增加，增长速度加快，是导致中国游客境外消费规模扩大、影响力增强的最主要原因之一，也可以说是一种硬增长、强增长。

吸引中国游客出境的因素主要可分为：1、自然风光，包括美景、山水风光、海滨风光、历史遗迹、生态环境等；2、口碑，包括朋友推荐和电视节目宣传等；3、风情，包括异域风情、美食等；4、好奇心，包括知名度和未曾去过。日本、韩国、泰国、新加坡、英国、法国、德国、意大利、美国、澳大利亚等国家是中国游客出境旅游热门目的地。

此外，对中国国内产品的质量和品质担忧，以及对国外产品的心理崇拜，也是导致境外购物、境外消费规模扩大的又一重要因素。



【编辑：木合塔尔·木拉提】