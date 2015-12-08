2016-2018年政府反危机计划获得通过

哈通社阿斯塔纳12月8日电 8日，马西莫夫总理主持召开政府工作会议，就如何落实纳扎尔巴耶夫总统所下达各项任务进行讨论，并通过了2016-2018年政府反危机计划。

马西莫夫表示，今天的政府工作会议，对为落实总统各项任务而开展的国家计划，以及政府制定的反危机计划进行了细致的研究和讨论，为如何应对当前面临的危机和困难做出了决定。 国家经济部部长叶尔波拉特•多萨耶夫在会上对相关计划进行了介绍。 多萨耶夫表示，根据纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》提出的各项任务，特制定了2016-2018年政府反危机计划在内的国家计划。 国家计划包括完成总统要求的需在10年内达成的相关指标，以及涵盖5个大方向的39个项目，政府范围及计划也包含在这一国家计划当中。 据悉，反危机计划包含两个部分。第一部分即落实纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中提到的应对危机5大方向，第二部分则是为保障经济增长和刺激贷款而制定的各项措施。 同时，稳定金融业、优化预算政策、私有化以及促进企业竞争力等相关议题也在此次政府工作会议中得到了讨论。（编译：塔尔）