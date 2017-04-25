乌兹别克斯坦2016年共缴获毒品逾3.54吨

哈通社阿斯塔纳--乌兹别克斯坦国家毒品监控信息分析中心周一发布消息称，乌兹别克斯坦2016年共缴获毒品超过3.54吨，而2015年为2.51吨。

乌兹别克斯坦执法机关缴获海洛因107.7公斤（2015年为147.9公斤），鸦片1.447吨（2015年为882.3公斤），大麻883.2公斤（2015年为1.025吨），大麻膏241.1公斤（Hashish，2015年250.2公斤），罂粟壳862.8公斤（2015年为204.7公斤）和精神药物1.928万片（2015年7100片）。

材料显示，2016年共破获毒品犯罪案件6646起，与2015年的6648起相比，几乎没有变化。其中贩毒案2798起（2015年为3017起），毒品走私案645起，非法种植毒品原植物案1482起（2015年为1301起）。



消息称，2016年共以贩毒罪查处4726人（2015年为4578人）。



据中心消息，2005至2015年间，乌兹别克斯坦执法机构共破获约9.2万起毒品犯罪案件，缴获毒品逾32吨。



从阿富汗经乌兹别克斯坦到俄罗斯再到欧洲国家，形成一条被称作"北线"的全球最大规模鸦片、海洛因贩运路线，通过这条路线每年会输送100吨烈性毒品。



从阿富汗到俄罗斯再到欧洲国家的所谓"北线"途经乌兹别克斯坦。这是全球最大规模鸦片、海洛因贩运路线，通过这条路线每年输送烈性毒品达100吨。

【编辑：金桥】