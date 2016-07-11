《2016 年全球信息技术报告》公布 哈萨克斯坦位列全球第39位

哈通社阿斯塔纳7月11日电 据信息和通讯部消息，世界经济论坛（WEF）6日在日内瓦发布《2016 年全球信息技术报告》。

报告以"网络就绪指数"为依据，对139个国家的信息通讯技术发展状况进行了全面评估并排出名次。



新加坡、芬兰和瑞典继续蝉联前三位。



在139个国家排名中，哈萨克斯坦名列第39位，位列独联体国家榜首。



《全球信息技术报告》是世界经济论坛发布的重要年度报告之一，其所使用的"网络就绪指数"共设有53个单项指标，分为四大类：环境、就绪程度、使用情况和影响力。



该报告还介绍了 2016 年信息通讯技术应用的几个趋势：



一是随着全球经济数字化水平日益提升，创新不再局限于技术范畴，通过应用信息通讯技术可以创造更大影响力；



二是专利数量等传统的创新指标在衡量创新能力方面的权重在下降，表明当前的转型是由另外一种创新所推动，而这种创新日益基于数字技术及其所催生的新型商业模式。



此外，报告认为不能忽视基础设施的作用，它是决定一个国家信息通讯技术就绪度的关键因素；同时还需要继续提升信息通讯技术的社会应用程度和影响力。（编译：木合塔尔·木拉提）