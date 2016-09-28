2016年全球竞争力排名：哈萨克斯坦名列第53位

哈通社阿斯塔纳9月28日电 世界经济论坛28日发布《2016-2017年全球竞争力报告》。

根据该报告显示，在全球入选该报告的138个经济体当中，哈萨克斯坦位于第53位。



值得一提的是，在该机构去年公布的《2015－2016年全球竞争力报告》中，哈萨克斯坦曾在全球140个经济体中名列第42位。



根据报告公布的全球竞争力指数（GCI），哈萨克斯坦的得分是4.41分，较去年下降了0.08分。











位于第52位和54位的分别是卢旺达和哥斯达黎加。



从区域来看，哈萨克斯坦在独联体国家中名列第三。



与去年一样，阿塞拜疆仍然在独联体国家中首屈一指，排名第一。并且相较去年，阿塞拜疆在《2016-2017年全球竞争力报告》中的全球排名提升了3位，排名第37位（去年为40位）。



俄罗斯同样上升2位，以第43位的成绩，名列独联体国家第二位。



随后分别是格鲁吉亚（59）、塔吉克斯坦（77）、亚美尼亚（79）、乌克兰（85）、摩尔多瓦（100）和吉尔吉斯（111）。



因数据缺失，乌兹别克斯坦、土库曼斯坦以及白俄罗斯常年未曾出现在该排行榜上，今年也不例外。



在138个经济体中，瑞士连续八年蝉联竞争力最强国。新加坡排名第二，领跑亚太地区。



美国排名第三。



中国在全球竞争力排行榜保持第28位，领跑金砖国家，保持最具竞争力的新兴市场地位。



报告警告，由于非关税贸易壁垒增加，过去十年间全球经济开放程度有所降低，并正在威胁全球增长与创新。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯•施瓦布表示："全球经济开放程度的下降正在危及竞争力，使领导者更难以推动可持续、包容性增长。"



《全球竞争力报告》一份由世界经济论坛所出版的年度报告，一般于每年9月底推出。竞争力排名基于"全球竞争力指数（GCI）"，该指数由制度、基础设施、宏观经济环境、商品市场效率等12个类别的指标组成。2011年10月，该机构宣布调整竞争力评价方式，引入可持续发展因素，将"可持续发展竞争力指数"作为竞争力排名的重要衡量标准。（编译：木合塔尔·木拉提）