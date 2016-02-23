2016年第59届世界新闻摄影比赛结果出炉（图）

哈通社阿斯塔纳2月23日电 2016年第59届世界新闻摄影比赛（World Press Photo）各奖项获奖作品日前揭晓。

本次比赛获奖作品将会在超过45个国家巡回展出，获奖者将免费被邀请到荷兰首都阿姆斯特丹参加颁奖典礼。

今年的比赛中有两名中国摄影记者的作品获奖。

世界新闻摄影比赛（World Press Photo，简称WPP），每年一度在荷兰举行，所以又称荷赛。

该赛事由成立于1955年，总部设在荷兰的世界新闻摄影基金会（World Press Photo Foundation）主办。该会1957年举办了第一届世界新闻摄影比赛。（编译：塔尔）

以下为本届荷赛完全获奖名单：

1、人物类（People） 单张一等奖 《等待注册》（Waiting to Register）



摄影师：Matic Zorman（斯洛文尼亚）

2、突发新闻类（Spot News） 单张一等奖 《希望拥有新生活》（Hope for a New Life）





摄影师：Warren Richardson（澳大利亚）

3、自然类（Nature） 单张一等奖 《风暴在邦迪海滩前》（Storm Front on Bondi Beach）



摄影师：Rohan Kelly（澳大利亚）

4、日常生活类（Daily Life） 单张一等奖 《沉溺在煤炭中的中国》（China's Coal Addiction）



摄影师：Kevin Frayer（加拿大）

5、体育类（Sports） 单张一等奖 《FIS世界锦标赛》（FIS World Championships）



摄影师：Christian Walgram（澳大利亚）

6、一般新闻类（General News） 单张一等奖 《在库尔德医院接受治疗的ISIS抗战者》（IS Fighter Treated at Kurdish Hospital）





摄影师：Mauricio Lima（巴西）

7、当代热点类（Contemporary Issues） 单张一等奖 《雾霾笼罩在中国》（Haze in China）



摄影师：张磊（中国）

8、一般新闻类（General News）单张三等奖 《天津爆炸》（Tianjin Explosion）



摄影师：陈杰（中国）