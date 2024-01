2016年第59届世界新闻摄影比赛结果出炉（图）

哈通社阿斯塔纳2月23日电 2016年第59届世界新闻摄影比赛(World Press Photo)各奖项获奖作品日前揭晓。

本次比赛获奖作品将会在超过45个国家巡回展出,获奖者将免费被邀请到荷兰首都阿姆斯特丹参加颁奖典礼。

今年的比赛中有两名中国摄影记者的作品获奖。

世界新闻摄影比赛(World Press Photo,简称WPP),每年一度在荷兰举行,所以又称荷赛。

该赛事由成立于1955年,总部设在荷兰的世界新闻摄影基金会(World Press Photo Foundation)主办。该会1957年举办了第一届世界新闻摄影比赛。(编译:塔尔)

以下为本届荷赛完全获奖名单:

1、人物类(People) 单张一等奖 《等待注册》(Waiting to Register)



摄影师:Matic Zorman(斯洛文尼亚)

2、突发新闻类(Spot News) 单张一等奖 《希望拥有新生活》(Hope for a New Life)





摄影师:Warren Richardson(澳大利亚)

3、自然类(Nature) 单张一等奖 《风暴在邦迪海滩前》(Storm Front on Bondi Beach)



摄影师:Rohan Kelly(澳大利亚)

4、日常生活类(Daily Life) 单张一等奖 《沉溺在煤炭中的中国》(China's Coal Addiction)



摄影师:Kevin Frayer(加拿大)

5、体育类(Sports) 单张一等奖 《FIS世界锦标赛》(FIS World Championships)



摄影师:Christian Walgram(澳大利亚)

6、一般新闻类(General News) 单张一等奖 《在库尔德医院接受治疗的ISIS抗战者》(IS Fighter Treated at Kurdish Hospital)





摄影师:Mauricio Lima(巴西)

7、当代热点类(Contemporary Issues) 单张一等奖 《雾霾笼罩在中国》(Haze in China)



摄影师:张磊(中国)

8、一般新闻类(General News)单张三等奖 《天津爆炸》(Tianjin Explosion)



摄影师:陈杰(中国)