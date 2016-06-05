中国全国人民代表大会将2016年的中国经济增长目标定在6.5%－7%。

哈通社阿斯塔纳3月5日电 据中国媒体报道，中国国务院总理李克强在周六（3月5日）早上的全国人大四次会议开幕会上作政府工作报告时宣布了这一国内生产总值（GDP）的增长目标。

中国最高立法机关在北京举行的会议是要为中国定下这一年度的经济和政治议程。



今年的会议正值中国面临经济增长放缓的压力，并且正在着力改革经济结构，减少对制造业和重工业的依赖时召开。



会议还将通过中共制定的第十三个五年发展规划。



"经济增长预期目标6.5%－7%，考虑了与全面建成小康社会目标相衔接，考虑了推进结构性改革的需要，也有利于稳定和引导市场预期，"李克强说。

"稳增长主要是为了保就业、惠民生，有6.5%－7%的增速就能够实现比较充分的就业。"



2015年的中国GDP为67.7万亿元，增长6.9%，是25年来增幅最小的一次。



李克强在会议上宣布的其他预期经济目标还包括居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，单位国内生产总值能耗下降3.4%以上等。



与此同时，据官方新华社报导，中国的国防开支预算将提高7.6%。



李克强承认，中国的发展在新一年面临的挑战更为严峻："我们要做打硬仗的充分准备。"



他表示，世界经济处在深度调整阶段，复苏乏力，贸易增长低迷，金融市场波动，地缘政治风险上升等外部因素对中国影响"不可低估"，而国内长期积累的矛盾和风险也进一步显现。



"但困难和挑战并不可怕，"李克强说，"中国的发展从来都是在应对挑战中前进的，没有过不去的坎。"