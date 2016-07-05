乌兹别克斯坦2016年第一季度经济增长7.5%

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据乌兹别克斯坦政府消息，15日，乌兹别克斯坦召开内阁会议，审核2016年第一季度社会经济发展成果及本年度经济发展规划实施情况。

消息称，会议全面分析了乌兹别克斯坦宏观经济主要指标，以及在经济结构调整和改革、加速工业和农业发展、通信和交通基础设施现代化改造、保护私有财产和鼓励小企业发展、提高就业和居民生活水平等领域所取得的成就。

会议认为，尽管全球经济增速放缓、金融危机持续，但乌兹别克斯坦经济实现了快速增长，2016年第一季度，国内生产总值（GDP）增长7.5%，工业产值增长超过7%，农业6.7%，零售业12.8%，服务业12.1%，财政盈余占国内生产总值的0.1%，通胀率控制在5.5%-6.5%之间；新增小企业8400家，同比增长5.5%，向小企业提供贷款3.6万亿苏姆（12.6亿美元），增长30%；创造就业岗位16.74万个（57.7%在农村）。在"母婴健康年"框架下，政府拨款1.3万亿苏姆（4.5亿美元），用于改善母婴保障体系，提高母婴医疗服务质量和水平。

2016年第一季度，乌兹别克斯坦银行总资本超过8万亿苏姆（31.62亿美元），总资产69.7万亿苏姆（275.49亿美元），同比增长25.4%；对工业和基础设施领域投资增长8.5%，其中外国投资增长14.4%，启动385个投资项目，实施37个本地化生产项目；出售178家企业的国有股份，总计2160亿苏姆（7560万美元），国家参股企业数量从378家减少到209家。